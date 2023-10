Uitgeweken Marc Dawyndt blijft Koksijdenaar in hart en nieren: “Koksijde zit diep in mijn hart”

Een naam die bij heel wat Koksijdenaren ongetwijfeld een belletje doet rinkelen, is die van Marc Dawyndt. Hij is ondertussen al enkele jaren coach van het A-team van de lokale voetbalploeg en professioneel is hij informaticus bij de dienst ICT van de gemeente. We legden hem vijf vragen voor om hem beter te leren kennen.

Zit de gemeente Koksijde diep in je hart?

“Mijn werkgever is het gemeentebestuur van Koksijde, waar ik als informaticus werk. Tot drie jaar geleden woonde ik nooit elders dan in Koksijde. Voor mij blijft Koksijde de mooiste kustgemeente. Hoewel ik nu met plezier in Veurne woon, waar we drie jaar geleden gebouwd hebben, koester ik nog altijd veel nostalgische herinneringen aan Koksijde. Mijn ouders hadden daar Hotel L’Avenir aan de Koninklijke Baan. Ik heb ongelooflijk mooie herinneringen aan mijn jeugdjaren. Ik vergeet nooit de prachtige zomers met vrienden en toeristen. Koksijde zit om vele redenen diep in mijn hart.”

Wat betekent voetbal voor jou?

“Voetbal is van jongs af aan belangrijk geweest voor mij. Ik miste geen enkele training of wedstrijd tijdens mijn jeugd en op 18-jarige leeftijd maakte ik mijn debuut bij KVV Coxyde in derde provinciale. Daarna speelde ik nog enkele jaren in het eerste elftal van KVV Coxyde. Vervolgens bracht ik vijf jaar door bij KSV Veurne, twee jaar bij KSV Vlamertinge en keerde ik uiteindelijk terug naar Koksijde, waar ik nog eens vijf jaar speelde tot in eerste provinciale. Later startte ik mijn trainerscarrière. Eerst twee jaar als assistent-trainer onder wijlen Jan Merlevede, vervolgens twee jaar als beloftentrainer bij KVV Coxyde. Ik was daarna hoofdtrainer bij KSV Vlamertinge, KSV Veurne, KSV Diksmuide, KSV Nieuwpoort en SK Elverdinge, om uiteindelijk terug te keren naar KVKO in Koksijde.

“Wat mijn rol als trainer betreft, denk ik dat KVKO mijn laatste opdracht wordt”

“Ik ben trots dat ik bij de clubs waar ik actief was als speler, later als trainer mocht terugkeren. Ik bezoek nog altijd graag mijn voormalige clubs, vooral KSV Veurne, KSV Vlamertinge en SK Elverdinge, waar ik nog veel vrienden heb.”

Zijn je gezin en familie je belangrijkste bezit?

“Mijn gezin en familie zijn eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik geniet van mijn gezin met mijn vrouw Chloé, pluszoon Quinten van 16 jaar, zoon Vital van 15 jaar en onze dochter Léontine van 7 jaar. Onze windhond Edwin maakt ons gezinsgeluk compleet. Hoewel Chloé meer tijd doorbrengt op Tennisclub Bachten de Kupe in Veurne dan bij het voetbal in Koksijde, staat ze volledig achter alles wat ik doe. Onze zonen Quinten en Vital spelen bij de U17 van KVKO. Ik probeer zoveel mogelijk van hun wedstrijden bij te wonen. Onze jongste, Léontine, is een fervente turnster en ik breng haar op woensdag en vrijdag naar De Panne.”

Hoe kijk je naar het project KVKO?

“Als voormalig speler en assistent-trainer van KVV Coxyde was ik meteen enthousiast toen dit project enkele jaren geleden gelanceerd werd. Hoewel het om diverse redenen (onder meer corona, red.) een hobbelige start kende, is er een stevige structuur en basis om als club te groeien. Ik ben trots dat ik, samen met enkele anderen, het voetbal weer op de kaart kan zetten in Koksijde-Oostduinkerke. Ik hoop dat KVKO jaar na jaar stappen vooruit kan zetten, zowel bij de jeugd als bij het B- en A-elftal.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik heb nog enkele heel concrete plannen wat mijn toekomst betreft. Ik ben de laatste jaren gepassioneerd geraakt door hardlopen. De voorbije jaren heb ik twee marathons gelopen, de Breweriesmarathon in Puurs en de Nacht van Vlaanderen in Torhout. Deze zomer heb ik deelgenomen aan de ‘6 uur van Aalter’, waar ik een afstand van 56 kilometer aflegde. Nu zoek ik nog een marathon voor april of mei 2024, zodat ik in 2025 samen met mijn broer Frank de marathon van Rotterdam kan lopen.”

“Wat mijn rol als trainer betreft, denk ik dat KVKO mijn laatste opdracht wordt, maar je weet maar nooit. KVKO kan in de toekomst altijd op mijn inzet rekenen, in welke functie ook.”

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en ik stel me kandidaat in Veurne als onafhankelijke op de stadslijst Team8630. Mijn politiek engagement zal ongetwijfeld veel van mijn vrije tijd in beslag nemen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en dit is er eentje waarvoor ik me echt honderd procent wil inzetten.”