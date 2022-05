Uitgeweken Jabbekenaar heeft missie op Pinksterloop: Tom loopt voor Huis Snello

Op zondag 5 juni wordt na twee geschrapte edities opnieuw de Pinksterloop gehouden in Zwevezele. Voor Tom Hendryckx, Heusdenaar met Jabbeekse roots, hangt daar een missie aan vast: hij loopt die zondag voor Huis Snello in Varsenare, een toekomstig woonproject voor jonge streekgenoten met een beperking. “Ik mag elke dag vanop de eerste rij ervaren welke ongelooflijke meerwaarde deze projecten kunnen betekenen”, aldus Tom.

Huis Snello is het ‘ouderproject’ van Koen Ongenae en Marleen Vancaillie uit Snellegem. Samen met andere ouders plannen ze de bouw van twaalf à vijftien studio’s op de site van Licht en Liefde in Varsenare. Hun dochter Daphne gaat er wonen, maar ook minstens elf andere jongvolwassenen met een mentale of motorische beperking uit onze regio. “We hopen nog dit jaar te kunnen beginnen bouwen zodat Huis Snello tegen eind 2023 de deuren kan openen”, zegt Koen. De ouders zullen de organisatie van Huis Snello op zich nemen, de zorg over de kinderen wordt uitbesteed aan de vzw Oranje. Om alles te financieren, organiseren de ouders verschillende evenementen, zoals de Cava-Festibar die er binnenkort weer aankomt. “We hopen ook op steun vanuit de Koning Boudewijnstichting, en daarnaast zijn sponsoractiviteiten zoals dat van Tom natuurlijk heel welgekomen”, aldus nog Koen.

20 marathons

Tom Hendryckx is een uitgeweken Jabbekenaar die op 5 juni deelneemt aan de Pinksterloop in Zwevezele. Hij zal er de 100 km lopen om geld in te zamelen voor Koens vzw. “Ik heb eigenlijk heel mijn jeugd gevoetbald, bij KSV Jabbeke. Van lopen was geen sprake, tot ik enkele jaren geleden plots tóch de microbe te pakken kreeg”, vertelt hij. Vier jaar geleden liep Tom zijn eerste marathon tijdens de Nacht van Vlaanderen in Torhout. Niet toevallig daar. “Als kind ging ik er vaak samen met mijn ouders naar de start kijken”, aldus Tom. Ondertussen heeft hij al meer dan twintig marathons op zijn palmares. “Toen ik vorig jaar veertig werd, wou ik dat niet zomaar laten passeren. Enkele maanden daarvoor had ik tijdens de corona-editie van de Nacht van Vlaanderen 50 kilometer gelopen, en het kriebelde toen ik daar de echte ultralopers zag passeren”, aldus Tom, die besloot om het goed aan te pakken. “Tot dan had ik eigenlijk altijd zonder begeleiding gelopen, maar omdat zo’n ultraloop van 100 kilometer toch nog iets anders is, contacteerde ik daags na mijn veertigste verjaardag Benny Fischer, Belgisch kampioen op de halve marathon en coach. Twee dagen later kreeg ik al mijn eerste loopschema’s door”, aldus Tom.

Het is belangrijk dat Daphne haar eigen leven kan uitbouwen

Hij besloot aan de uitdaging ook een goed doel te koppelen, en dat werd dus de vzw van Huis Snello. “Als extra motivatie geld inzamelen, het leek me een goed idee. Aangezien mijn roots in Jabbeke liggen, koos ik voor een goed doel uit die regio. De keuze viel onmiddellijk op vzw Huis Snello: er is een familiale band met Koen en Marleen, de ouders van Daphne. Zij gaat hopelijk binnenkort in Huis Snello wonen. Ik weet dat zij zich, samen met veel andere mensen, dag in dag uit keihard inzetten om dit prachtige initiatief uit de grond te stampen voor hun dochter en nog een tiental andere bewoners met een beperking”, legt Tom uit.

Grote meerwaarde

Zelf werkt hij bij vzw MOK, een gelijkaardig woonproject in Beervelde. “Ik mag daar elke dag vanop de eerste rij ervaren welke ongelooflijke meerwaarde dergelijke projecten hebben, om mensen met een beperking zelfstandig te kunnen laten wonen, met ondersteuning op maat. Op die manier kunnen ze hun leven zelf vorm geven”, klinkt het. De ouders van Daphne weten als geen ander hoe belangrijk dat is. “Ze verblijft nu in De Waaiberg, maar wil graag wat dichter bij mama en papa komen wonen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat Daphne haar eigen leven uit kan bouwen, want er komt tenslotte ook een dag dat wij er niet meer zullen zijn”, zegt Koen.

Locatie met troeven

“Vanwaar de naam? ‘Snello’ is de oude benaming voor een Snellegemnaar. Aanvankelijk hadden we immers in Snellegem een stuk grond op het oog, maar die verkoop is dan jammer genoeg weer afgesprongen”, legt Koen uit. De gemeente kocht dan een stuk grond op de site van Licht en Liefde, dat via een erfpachtovereenkomst aan de vzw ter beschikking wordt gesteld. “Varsenare is ook nog altijd niet zo ver natuurlijk, en de locatie heeft andere troeven. Misschien kunnen we in de toekomst ook met Licht en Liefde gaan samenwerken rond dagbesteding”, aldus Koen. Er zijn ondertussen al zes kandidaten voor Huis Snello. “Er kunnen er dus nog minstens een zestal bij”, klinkt het.

Wie Huis Snello een duwtje in de rug wil geven, kan een bijdrage storten op het rekeningnummer van de vzw: BE64 7512 1021 9652 met vermelding ‘Pinksterloop’.