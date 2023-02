Uitgedreven asielzoekers kunnen niet in noodopvangcentrum in Jabbeke terecht omdat de keuken te klein is én het centrum enkel bedoeld is voor kwetsbare gezinnen

“Er is een te beperkte cateringcapaciteit om het noodopvangcentrum in Jabbeke uit te breiden. Daar kunnen voorlopig slechts 78 vluchtelingen terecht”, zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). Zij staat in het oog van de storm na de ontruiming van een kraakpand in Schaarbeek. 168 asielzoekers werden op hotel geplaatst. Ze kunnen niet terecht in het voormalig domein van de Civiele Bescherming in Jabbeke omdat de keuken er te klein is én omdat dat centrum bedoeld is voor kwetsbare gezinnen. “Gelukkig houdt Nicole De Moor zich aan haar belofte”, zegt burgemeester Frank Casteleyn.

De hangars en de legertenten op de site van Civiele Bescherming in Jabbeke bieden plaats voor 500 asielzoekers. Het noodopvangkamp, dat vooral bedoeld is voor alleenstaande moeders en minderjarige vluchtelingen, wordt onvoldoende optimaal benut. Bijgevolg krijgt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor bakken kritiek: in plaats van 163 asielzoekers op hotel in Vlaams Brabant te plaatsen, kunnen die toch in de vrijstaande bedden van onder meer het noodopvangcentrum in Jabbeke terecht?

61 mensen

Lies Gilis, woordvoerder van Fedasil, logenstraft dit: “Jabbeke is een noodopvangcentrum waar we steeds enkele plaatsen moeten vrijhouden: als we alle plaatsen daar nu vullen, hebben we de dag nadien geen plaatsen meer voor de meest kwetsbaren: families, kinderen, alleenstaande vrouwen….”

“In Jabbeke verblijven er nu 61 mensen. De nationaliteiten wisselen er voortdurend omdat de mensen er slechts kort verblijven. In januari waren de voornaamste landen van herkomst van mensen die asiel aanvroegen Afghanistan, Palestina, Syrië en Eritrea.”

Belofte

De Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn vult aan: “Staatssecretaris Nicole De Moor heeft indertijd beloofd dat het noodopvangcentrum enkel zou gebruikt worden voor alleenstaande moeders, minderjarige vluchtelingen en kwetsbare gezinnen. Dat was de voorwaarde waarmee ik als burgemeester akkoord ging. Ik ben blij dat de staatssecretris zich aan die belofte houdt. Ze kunnen mij geen tweede keer misleiden!”

“Overigens verloopt de ‘integratie’ van die vluchtelingen met onze lokale bevolking goed. Vorig weekend hebben enkele vrouwen op mijn vraag deelgenomen aan de ‘plant-een-boom’-actie in onze gemeente. Ze hebben nadien samen een koffie gedronken met enkele Jabbekenaars.”

“Conversaties voeren is moeilijk, ze verstaan zelfs geen Engels. We hebben die Afrikaanse en Oosterse vluchtelingen enkele fietsen gegeven uit Licht en Liefde, die voordien door Oekraïners gebruikt werden. Zo kunnen ze zich makkelijker in de buurt verplaatsen. Maar ‘t zal nog even duren eer die dames hebben leren fietsen!

Extra plaatsen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor begrijpt niet waarom ze zoveel kritiek krijgt: “Het is onjuist dat er opvangplaatsen zomaar onbenut blijven. We doen er alles aan om de plaatsen die we hebben zoveel mogelijk te benutten en we maken voortdurend extra plaatsen bij. Verschillende bestaande opvangcentra hebben we uitgebreid en nieuwe centra zijn geopend. Vorig jaar ging het om maar liefst 8.000 nieuwe plaatsen.”

“Wie eist dat we vandaag tot de laatste opvangplaats benutten, eist dat we morgen families en kinderen op straat laten staan. Daar pas ik voor. Op sommige dagen zijn er meer dan 90 kwetsbare personen die we voorrang geven bij de opvang. We slagen daar enkel in door genoeg plaatsen voor hen in reserve te houden.”

Amper plaats voor 75 mensen

In het noodopvangcentrum van Jabbeke, het voormalig gebouw van de Civiele Bescherming, is de huidige maximale capaciteit amper 75. “De aantallen bewoners fluctueren er voortdurend”, vervolgt Nicole De Moor. “De site wordt voor eerste opvang gebruikt. Er wordt steeds zo snel en maximaal mogelijk doorgestuurd naar de reguliere opvangcapaciteit. De capaciteit in net noodopvangcentrum is nog niet op zijn maximale niveau door verschillende moeilijkheden. In Jabbeke is er momenteel een te beperkte cateringcapaciteit om uit te breiden.”

“De mensen van Fedasil zoeken samen met partners van het Crisiscentrum, de civiele bescherming en defensie naar oplossingen voor die problemen. Zij hebben het afgelopen jaar ongelofelijk veel van dergelijke obstakels overwonnen om extra opvang te creëren. Ik pik deze kritiek niet”, aldus Nicole De Moor.