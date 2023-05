Uitgebreide familie viert briljanten paar Willy Vandendriessche en Georgette Baltens

Dag op dag vijfenzestig jaar geleden stond het briljanten koppel voor de burgemeester van Brugge, waar ze op 17 mei 1958 plechtig beloofden om samen door het leven te gaan. En dat is hun wonderwel gelukt.

Willy Vandendriessche (86), geboren op 30 december 1936, is afkomstig van Brugge en is rijkswachter geweest. Georgette Baltens (86) is één jaar later geboren, en zette haar eerste stappen in Tielt en deed de huishoudelijke taken. Het gezin kreeg vier kinderen: Nadine, Jan, Greta en Dirk.

Alhoewel er ondertussen allerlei kleine kwaaltjes opdoken, ziet het koppel er nog stralend gelukkig uit en zijn ze nog allebei goed te been. Hun appartement in de Rozendaalstraat in Veurne is hun paradijs. Fietsen doen ze al een tijdje elektrisch en ze rijden zelfs van Veurne naar de kust. Verveling kennen ze niet, ze weten altijd wat er gaande is in Veurne. Vroeger namen ze de wagen of de mobilhome om ergens naartoe te gaan, maar die verre reizen laten ze nu wat achterwege.

Willy en Georgette hebben vier kinderen, en ondertussen is de familie uitgebreid met 12 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen en in juli komt er nog eentje bij. Schepenen Guido Hoste en Pascal Sticker boden het koppel enkele geschenken aan in naam van het stadsbestuur waarna samen met de familie geklonken werd op een nog lang en gezond leven.

We zien zittend v.l.n.r. zonen Jan en Dirk, het briljanten koppel Georgette en Willy, dochters Nadine en Greta. Staand zien we v.l.n.r. partners Marina en Isabelle, Gilbert en Lucienne (zus en schoonbroer van Willy), schepenen Pascal Sticker en Guido Hoste, partners Maarten en Noël. (foto JT)