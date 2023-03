Uitbreiding van geboortebos in Brugge

Sinds 2001 geeft Stad Brugge gezinnen de mogelijkheid om de geboorte van hun kindje te gedenken met het aanplanten van een stukje bos. Vandaag zaterdag vond een speciale plantactie plaats waarbij meer dan 300 kindjes een boom plantten aan het Beisbroekbos, langs de Doornstraat in de Brugse deelgemeente Sint-Andries.

In Brugge werd al op meerdere plaatsen een stuk geboortebos aangelegd, zoals het Ooievaarsbos, het Duivekeetbos, in de Gemeneweideweek, Bij Veltembos, Tudor en Beisbroek. Zaterdag vond een nieuwe plantactie plaats aan het Beisbroekbos, gelegen langs de Doornstraat in Sint-Andries.

“Het aanplanten van geboortebossen is een mooie traditie die het stadsbestuur wil voortzetten. De kinderen die nu geboren worden, zijn onze toekomst”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Samen met hen willen we ‘zorgen voor morgen’ en met en voor hen een groene omgeving garanderen. Bovendien zal het later leuk zijn om terug te komen kijken naar ‘hun’ boom.”

“In 2021 kwamen er 992 Brugse baby’tjes bij. Voor elk van hen willen we allemaal wat we ook de jonge boompjes in het geboortebos toewensen: een mooi, lang leven, waarin ze kunnen openbloeien en kunnen uitgroeien tot het beste van wat ze in hun mars hebben” vult schepen van Bevolking Jasper Pillen (Open VLD) aan. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) laat nog weten dat het Beisbroekbos, op heden 99 hectare groot, dit jaar zal uitgebreid worden met 24 hectare. “Op deze vrijgekomen akkers plannen we verschillende plantacties. Bomen zijn immers belangrijk voor een stad: ze temperen de hitte en zijn als het ware onze natuurlijke airco’s”, stelt schepen Van Volcem. “Daarnaast zorgt meer groen voor een waterrobuuste stad: het regenwater kan beter doordringen in de bodem, wat wateroverlast tegen gaat en het grondwater aanvult.”

Alle kindjes die meehielpen kregen zaterdag een t-shirt als aandenken mee naar huis. Aan de ingang van het bos staat nu een bord met de namen van alle kindjes die een boom hebben geplant.