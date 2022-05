Uitbreiding recyclagepark stuit nog steeds op verzet van inwoners: “Blijkbaar is mobiliteit van geen tel…”

De plannen om het recyclagepark in Avelgem uit te breiden, blijven de gemoederen beroeren. Rezi lambaere, voortrekker van het verzet, legt zich niet zomaar neer bij de gemeentelijke beslissing: “We zullen ons verdedigen bij de Provincie.”

In september ‘21, in volle coronaperiode, kregen de omwonenden van het huidige containerpark in Avelgem een brief in de bus. Ze konden een dossier inkijken omtrent de uitbreiding van het huidige recyclagepark. “Verplicht, maar voor de schone schijn”, stelt Rezi Lambaere, zowat de voortrekker van het verzet tegen de gemeentelijke beslissing. “Het plan van de technische ruimte kregen we bijvoorbeeld niet te zien, wegens auteursrechtelijke bescherming.”

Eind vorig jaar verscheen in uw Krant van West-Vlaanderen al een artikel daaromtrent. “Blijkbaar hadden de burgemeester en schepenen het ook gelezen: er werd een hoorzitting samengeroepen. Er waren toen een 60-tal aanwezigen, met veel heen-en-weergeroep”, herinnert Lambaere zich nog. “Een ware farce.”

Klacht ingediend

Het leverde alleszins niets op. Op 8 februari nam het college van Burgemeester en Schepenen een definitief standpunt in en gelaste IMOG om de plannen uit te voeren. De bekendmaking werd nog diezelfde avond voorgehangen. “Er restte ons niets anders dan om snel-snel met een tiental omwonenden een bezwaar in te dienen bij de Bestendige Deputatie van de Provincie. € 100 kosten, maar gelukkig deden we administratief alles correct”, vervolgt Lambaere.

“Halfweg april kregen we bericht dat onze klacht ontvankelijk en volledig was. De behandeling is voorzien begin juli in de omgevingsvergunningscommissie. De beslissing zou dan vallen op 28 juli, in volle zomer.”

“Ondertussen lees ik in de pers dat Schepen Beunens nu een onderzoek opstart om bedrijventerreinen in de Leynseelstraat te realiseren. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat hier het motto – “niet in mijn tuintje” – geldt.”

Leiedal: “Containerpark moet verhuizen”

“In 2014 deed Leiedal een grondig herlokalisatie-onderzoek, op vraag van het Avelgemse Gemeentebestuur zelf. De resultaten waren duidelijk. De Kapellekouter en de Lindekouter 7/10 en ten noorden van de industriezone en aansluitend bij het sportcomplex ter Muncken: 8/10! Mogelijkheden in de Leynseelstraat, Knobbelstraat en Ganzenhofstraat kregen slechts 3/10. Duidelijk. Ware het niet dat ex-schepen, mevr. Ghislaine Verhiest, in 2015 de vernietiging van de beslissing voor de Raad van State bekwam. Raar, want zij had in 2012 zelf mee de beslissing in het stadsbestuur genomen. Die vernietiging door de Raad van State was gebaseerd op ontbrekende vormvoorschriften, maar niet over de legaliteit op zich. Pikant detail, mevrouw Verhiest is de moeder van huidig burgemeester Deseyn, en woont aan de 8/10-omgeving. Het kan toeval zijn, maar toch….”

“En toch zetten we door, in het belang van álle bewoners van Avelgem” – Tom Beunens, Schepen van Ruimtelijke Ordening

Feit blijft dat Leiedal in zijn analyse toen duidelijk was: ‘Het huidige containerpark bevindt zich in een binnengebied. Omwille van milieunormen wordt deze locatie te klein bevonden, en niet meer verenigbaar met de woonomgeving in het centrum van de gemeente. Bovendien is de locatie begrepen in een wooninbreidingsproject, op zich, gezien de ligging in het centrum van Avelgem, correct en doordacht. Logischerwijze moet het containerpark dus verhuizen.’

Provincie heeft het laatste woord

“We zullen ons verdedigen bij de Provincie”, gaat Lambaere verder. “Blijkbaar is mobiliteit van geen tel: er huizen daar liefst twee schoolgemeenschappen in de omgeving. Op dertig meter van de ingang is er zelfs een kinderdagverbliif. IMOG stelt dat een recyclagepark dicht bij de burger hoort te zijn, maar voor dezelfde bezwaren die wij hier in Avelgem uiten, sluiten ze bijvoorbeeld wel het recyclagepark aan de Maandagweg in Kortrijk, begrijpe wie kan.” Schepen Beunens bleef eerder op de vlakte.

“Ik heb niet de gewoonte om te reageren op een lopend dossier”, meldt hij. “Slechts een zestal klachten op een gemeente van 10,000 inwoners, kom nou. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat een en ander ingegeven is uit N-VA-hoek, een politiek spelletje dus. Alles heeft zijn reden, en wij zullen ons voor de provincie verdedigen. In het belang van álle Avelgemnaren. Als we voor iedere klacht onze plannen moeten wijzigen, gebeurt er niets meer. We zullen zien wat de beslissing wordt, maar ik heb er alle vertrouwen in.” (MVA)