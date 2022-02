Uitbreiding geboortebos langs de Verdronken Weiden in Ieper

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd plantten het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Ieper een bijkomend geboortebos aan langs de Verdronken Weiden. Deze plantactie wordt georganiseerd in samenwerking met de Gezinsbonden Ieper.

De gezinnen werden tijdens het aanplanten begeleid door de dienst Landschap. Het voorbereidende werk werd uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en de Landschapswacht. Dankzij de goede samenwerking met Defensie konden deelnemende gezinnen parkeren op de parkeerplaats van de Kazerne langs de Kemmelseweg.

114 deelnemende gezinnen

“Recent werd op het perceel door het Agentschap voor Natuur en Bos en na tussenkomst van de stad Ieper iets meer dan 3 hectare aangekocht”, aldus schepen voor Natuur, Valentijn Despeghel (Vooruit).

“Deze percelen liggen in het waterwinningsgebied tussen het wachtbekken en de Komenseweg. Op 18 december werd een eerste deel bebost, ouders van wie de kinderen in 2021 werden geboren, konden op zaterdag 12 februari deze percelen verder bebossen. Zo worden er deze winter op deze locatie in totaal 7.500 bomen en struiken aangeplant.”

“Het extra bos rond het wacht- en spaarbekken is een heuse versterking van het huidige natuurgebied dat al 40 ha groot is. Verschillende biotopen kunnen verder uitbreiden en ontwikkelen. Het nieuwe bos zal ook zorgen voor een extra geluidsbarrière tussen de Komenseweg en de vogelrijke waterplassen.”

“Zowat 114 gezinnen uit Ieper en deelgemeenten plantten elk een tiental bomen en struiken aan met soorten zoals winterlinde, zomer- en wintereik, haagbeuk, boskers, fladderiep, lijsterbes, ruwe berk, zwarte els, hazelaar en meidoorn.”

Ambitie realiseren

“Deze mooie opkomst toont aan dat het aanplanten van geboortebomen erg leeft bij de gezinnen in Ieper. We zijn blij dat er telkens zoveel enthousiaste deelnemers zijn”, vervolgt Valentijn Despeghel. “Bovendien helpen deze jonge gezinnen op die manier mee aan onze ambitie om 100.000 bijkomende bomen aan te planten in Ieper. Halfweg deze legislatuur staat de teller al op ruim 60.000 aangeplante bomen.”

“Op termijn wordt ook een wandelpad doorheen het geboortebos aangelegd en worden enkele zitbanken geplaatst zodat iedereen kan genieten van deze aangeplante bomen en struiken. Omwille van de huidige maatregelen kunnen de Gezinsbonden nog steeds geen drankje aanbieden maar we hopen dat dit vanaf de volgende editie opnieuw kan.”

“Het doet me plezier om te zien dat ook in Ieper wordt samengewerkt aan een groener Vlaanderen”, aldus Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir, die samen met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4.000 hectare extra bos wil realiseren tegen 2024.

“Mijn inzet voor bomen, bossen, bijen en planten is er altijd geweest. Ik kreeg van mijn ouders mee dat zorg voor onze omgeving van groot belang is. Niet alleen voor onszelf, maar ook om de kinderen van vandaag en morgen niks te ontnemen van de schoonheid die de natuur met zich meebrengt. Integendeel, we moeten zorgen voor meer natuur en bos in Vlaanderen. En dat kan alleen als iedereen de handen mee uit de mouwen steekt.”

Aanplant als herinnering

Kevin Pluym en Ariane Scheldeman uit de Rijselstraat in Ieper plantten bomen aan voor Gaspard (11 weken). “Het is ons eerste kindje en de aangeplante bomen zullen een herinnering blijven aan de tijd dat ons zoontje nog klein was.” Ook Kristof Ryckeboer uit de Slachthuisstraat in Ieper had zijn dochtertje Frances (2,5 jaar) meegebracht om bomen aan te planten.

“Frances heeft al een geboorteboom in de Hommelhofstraat”, vertelt Kristof. “Mijn vrouw is thuisgebleven met de tweeling Vince en Ralph die bijna één jaar oud zijn. Ook voor onze tweeling zullen we hier geboortebomen aanplanten”, besluit Kristof.

