Uitblinkers van Ingelmunster in de bloemetjes

Tijdens De Uitblinkers in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat werd Anouschka Baeckelandt verkozen tot ‘Ondernemer van het jaar’. Anouschka zei tijdens haar huldiging: “Een vrouw in de bouw, dat marcheert ook!”

Ingelmunster kent heel wat enthousiaste inwoners die zich dagelijks inzetten voor een vereniging, uitblinken in hun sport of alles geven om hun bedrijf uit te bouwen. Het gemeentebestuur zet deze uitblinkers jaarlijks in de kijker met een specifieke trofee: jeugd, sport, cultuur en ondernemer van het jaar.

Muzikale duizendpoot

De Jeugdtrofee 2022 ging naar de muzikale duizendpoot Tuur Dumoulin. “Enkele jaren geleden won hij de Vlamo solistenwedstrijd West-Vlaanderen en eindigde hij tweede in de Cedel-saxofoonwedstrijd. Hij volgt les in de academie van Tielt en is muzikant bij de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt. Daar speelt hij bij de harmonie en het percussie-ensemble.Als dirigent bij de Speelveugels, de jongerenafdeling van Kunst Veredelt, wil hij zijn muzikale passie doorgeven aan de jonge muzikanten. Tuur droomt ervan om beroepsmuzikant te worden. “De Jeugdtrofee komt voor mij als een verrassing. Deze Award bezorgt me voldoening voor wat ik doe: ik amuseer me in de muziek en zal dat vooral blijven doen”, zegt hij.

De Sporttrofee ging naar Ellen Depreitere. In 2021 startte Ellen op een recreatieve manier met powerlifting. Al snel schakelde ze over naar intense trainingen met een coach. Ondertussen behaalde Ellen verschillende Belgische records: 150,5 kg (squat), 173 kg (deadlift) en een totaal record van 388,5 kg. Powerlifting vraagt een aangepaste levensstijl met aangepaste voedingen en veel trainingen. Ellen combineert dit met een job als opvoedster. Momenteel bereidt ze zich stap per stap voor op het Europees Kampioenschap dat in november plaatsvindt in Boedapest.Ellen: “De sporttrofee winnen, doet me heel veel deugd. Het betekent dat mijn sport toch erkend wordt, niettegenstaande powerliften voor veel mensen onbekend terrein is.”

Leuke erkenning

De titel van ‘Ondernemer van het jaar’ ging naar Anouschka Baeckelandt, die tot 2020 werkte als operatieverpleegkundige. Omdat Interbrickx, het bedrijf van haar man, bleef groeien stapte ze mee in de zaak. Een grote uitdaging want Anouschka kende niets van de bouwsector. Na verschillende bijscholingen en vooral praktijkervaring staat ze in voor alle administratie en personeelszaken. Samen met haar man Jorg wil ze Interbrickx verder blijven uitbouwen. Ondertussen is het bedrijf één van de sterkst groeiende kleine bedrijven van West-Vlaanderen.“Deze titel van ondernemer van het jaar is een leuke erkenning. Het doet me goed om de bevestiging te krijgen dat mijn job geapprecieerd wordt en belangrijk is. Hierdoor krijg ik een boost om het nog beter te doen!”

Dominique Santens van het Blaasorkest Alpenroos won de Cultuurtrofee. Al 25 jaar leidt Dominique het Blaasorkest Alpenroos. In al die jaren organiseerde hij als voorzitter 24 keer ‘Alpenroos in concert’, 10 matinée-concerten, vieringen voor het 40, 45, 50, 55 en 60-jarig bestaan en verschillende verbroederingen. Hij houdt zich bezig met het beheer van de kostuums en de externe relaties. “De cultuurtrofee is een zeer mooie erkenning voor alle tijd en werk die ik in Alpenroos investeerde. Als voorzitter mag je meestal de bloemen, cadeaus of trofeeën uitdelen aan anderen. Zelf eens in de bloemetjes gezet worden, doet deugd!” (Patrick D.)

