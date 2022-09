Uitbating Oostendse volkstuintjes toch weer toegewezen aan TuinHier

Na een onderhandelingsprocedure wees de stad de uitbating van de volkstuinen opnieuw toe aan TuinHier Akkerwinde vzw voor een periode van zeven jaar. Eind vorig jaar raakten stad en TuinHier het niet eens over een nieuwe overeenkomst en nam de stad de uitbating over, maar nu is het toch gelukt om overeenstemming te bereiken.

Het gaat over de terreinen ‘Karel Achtergaele’ (Steensedijk), ‘Zomerloop’ (Gouwelozestraat), en ‘Groenedyck’ (Mansveldstraat). “Ik ben erg tevreden met deze nieuwe overeenkomst”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor openbaar domein. “Met Tuinhier Akkerwinde hebben we opnieuw een partner die met haar jarenlange ervaring meer dan ooit een succesverhaal van onze volkstuintjes kan maken. Goede afspraken maken ook goede vrienden. Zo hebben we afgesproken dat de Stad een watervoorziening plaatst ter hoogte van het volkstuinpark in de Gouwelozestraat, en dat de Stad ook instaat voor de grotere herstellingen. Kleinere werken zoals het regelmatig onderhoud, herstellingen, of het vervangen van poortjes, omheiningen, of bodemverbeteringen met compost neemt Tuinhier voor haar rekening. Nieuw is ook het zesmaandelijks overleg dat ervoor zal zorgen dat de samenwerking meer dan ooit gesmeerd loopt.”