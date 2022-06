Uitbaters traiteurzaak Bamelis:“Onze zaak is klassiek-uniek”

In traiteurzaak Bamelis staan Virginie Lenez (26) en Stijn Goethals (26) vol trots achter hun toonbank. “Ik zou onze zaak ‘klassiek uniek’ durven noemen, want we bieden dagverse bereidingen met een eigen touch in een nostalgische sfeer aan. Je kunt hier niet enkel warme huisbereidingen kopen, maar ook verschillende salades. Een heel buffet, zodat je thuis van een goed gevuld bord kan genieten.”

In januari 2021 zeiden de jonge ondernemers het horecaleven vaarwel en namen traiteurzaak Bamelis over, die op dat moment al meer dan 30 jaar een gevestigde waarde in Koksijde was. “We beslisten om de zaak onder dezelfde naam voort te zetten, ook al hebben we geen familiale banden met de vorige uitbaters. Zo houden we hun werk in ere, want we krijgen nog steeds klanten uit hun tijd over de vloer. Zij kennen de zaak vaak nog vanuit hun kindertijd”, vertelt Virginie.

Inzetten voor streek

“Toch is het als nieuwkomer niet altijd gemakkelijk. Wij komen allebei uit Diksmuide en zijn nog piepjong. Daarom wilden we heel graag deelnemen aan het ‘ik koop lokaal’-initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw. Zo kunnen we bewijzen dat we ons willen inzetten voor de streek en dat we mee de handen uit de mouwen willen steken voor Koksijde. Het doet dan ook deugd dat we tot ‘ik koop lokaal’-ambassadeur verkozen zijn. Ondertussen leren we ook de andere lokale handelaars steeds beter kennen. Hun steun is ook heel veel waard.” Chef Stijn maakt enkel gebruik van verse ingrediënten en het koppel werkt met lokale leveranciers. Virginie: “Klanten kunnen elke dag kiezen voor nieuwe bereidingen, maar er zijn ook enkele gerechten die steeds opnieuw in de smaak vallen. Zo is onze paella met kruiden uit Tenerife populair, maar ook voor de niertjes in room komen heel wat mensen terug, want dat vind je niet vaak meer. Ook coq-au-vin is een veel gevraagd gerecht! Maar het winkelaanbod is zo divers dat er voor elk wat wils in de toonbank ligt.”

En die toonbank is een attractie op zich. “Wij waren meteen verkocht door de klassieke uitstraling van de winkel. En die authenticiteit wordt ook door onze klanten gesmaakt worden. Zeker oudere klanten vinden de nostalgische sfeer door bijvoorbeeld de glas-in-loodelementen geweldig. Ons buffet is ook al goed zichtbaar vanaf de etalage, waardoor iedereen even stopt om een blik naar binnen te werpen.”

Eigentijdse touch

“We willen de zaak daarom niet in een volledig nieuw jasje steken en zo onze uniekheid verliezen. We geven wel een eigentijdse touch aan de gerechten. We breiden ons assortiment ook stapsgewijs uit met nieuwe producten, zodat Stijn zijn creativiteit als kok volledig kan uitleven. Ook voor mij is de traiteurzaak ideaal, want ik hou ervan de mensen te bedienen met een vriendelijke babbel. We willen nog lang verder gaan”, besluit Virginie.

(Lara Vanallemeersch)