Uitbaters restaurant ’t Stadhuis serveren gratis kerstdiner voor alleenstaanden: “Het doet niet alleen de mensen deugd, maar ook ons”

Christophe Vanderschaeghe (46) en Nele Vantomme (39) organiseren in samenwerking met verschillende lokale handelaars volgende week woensdag een gratis kerstdiner voor alleenstaanden uit Lo-Reninge. De uitbaters van restaurant ’t Stadhuis willen op die manier de eenzaamheid van die mensen doorbreken. “We vinden dat iedereen eens iets moet kunnen doen voor een ander.”, zeggen ze.

Christophe en Nele zijn niet aan hun proefstuk toe. Vorig jaar boden ze al een etentje aan voor alleenstaanden. “Toen schoven veertig mensen aan tafel”, zegt Christophe. “De reacties achteraf waren hartverwarmend. We kregen verschillende cadeautjes en kaartjes om ons te bedanken. Het was echt ontroerend. Het doet niet alleen de mensen deugd, maar ook ons. Daarom breien we er een vervolg aan. Maar nu klopten we ook aan bij verschillende lokale handelaars en enkele leveranciers met de vraag of ze hun steentje wilden bijdragen. Ze waren allemaal meteen bereid om mee te werken en vonden het een mooi gebaar . Dit jaar schreven zich vijftig mensen in. We hebben ook moeilijke tijden gekend, daarom dit initiatief. We vinden dat iedereen eens iets moet kunnen doen voor een ander.”

Het menu bestaat uit cava met hapjes, soep van de dag, vol-au-vent van fazant en kroketjes, een ijsdessert en tot slot koffie met versnaperingen. “Daarnaast krijgen de mensen ook nog een verrassingspakket mee naar huis”, zeggen Christophe en Nele. “We organiseren het diner speciaal tijdens de donkere dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar omdat we weten dat veel mensen dan alleen thuis zitten en het moeilijk hebben. Door hen samen te brengen kunnen ze elkaar ook wat beter leren kennen.”

De handelaars die meewerken zijn bloemisterij Dequeker, supermarkt Frescana, ’t Breydelke, ’t Zorghuisje, Apotheek Debruyne-Gryspeerdt, bakkerij De Westpoorte, Studio West, Optiek Maeyaert, Biscuiterie Jules Destrooper, slagerij Kurt, bakkerij Yves & Els, Nieuwpoorts Vleesbedrijf, Duva Fruit uit Gistel, Wijnhuis Vandenbulcke uit Roeselare en Chateau Events uit Beveren-Waas.

“Enkele vrijwilligers komen de dag zelf een handje toesteken in de keuken en bij het opdienen”, besluiten Christophe en Nele. “We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor hun hulp en inzet.” (KVCL)