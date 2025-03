Uitbaters babbelcafé ’t Zwijntje in Geluwe maken live zege van Tadej Pogacar in Strade Bianchi mee

Uitbaatster Greet Comeine van babbelcafé ’t Zwijntje in de Beselarestraat in Geluwe was samen met haar echtgenoot Chris Braeckevelt, haar drie kinderen Astrid, Marten, Howard en hun neef van de partij tijdens de wielerklassieker Strade Bianchi in Italië. Die werd op schitterende wijze voor de derde keer gewonnen door wereldkampioen Tadej Pogacar.

Ze zijn bovendien lid van de Pogiboys, de supportersclub van de talentvolle Sloveen die sedert enkele weken met café De Macote in de Stationsstraat in Wervik een nieuw clublokaal heeft. De supporters vatten langs het parcours post met hun koerspetje van de Pogiboys.

Het was de eerste keer dat ze naar klassieker in Italië trokken… en het was dus meteen bingo.