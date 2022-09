Uitbater zomerbar nodigt hele buurt uit: “Omdat ze zo verdraagzaam zijn geweest”

Samir Ben Tahar nodigde alle buurtbewoners van Cargo Summerbar op de laatste dag uit op een drankje te nuttigen en een hapje te eten.

Samir noemde het opzetten van de zomerbar een zware investering die heel wat risico’s met zich meebracht. “Het is zo dat dit een stap in het ongewisse was”, vertelt Samir. “We bevonden ons met onze zomerbar niet in het centrum of op het strand, maar helemaal alleen in de industriezone. We wisten helemaal niet wat we konden verwachten. Uiteindelijk draaide het allemaal goed uit. Elke dag kregen we mensen over de vloer en tijdens de weekend werd er hier en daar een feestje gebouwd, met respect voor de buurtbewoners.”

Dankbaar

Dat respect is groot, want Samir nodigde de hele buurt uit op de laatste openingsdag. “Die mensen zijn erg verdraagzaam geweest afgelopen zomer. We hielden dan wel rekening met de buurt, lawaai helemaal uitsluiten is onmogelijk. Daarom zijn we hen zo dankbaar. En hoe kunnen we ze beter bedanken dan hen een uitnodiging te bezorgen op de laatste dag. We leren elkaar op die manier goed kennen. Volgend jaar? We hopen terug te kunnen keren met hetzelfde concept.” (JRO)