Uitbater gevonden voor horecazaak na jarenlange leegstand: De Tijger is gered van de sloop

Het al jarenlang leegstaande café De Tijger, op de hoek van de Rijselstraat en de Dorpsstraat, wordt dan toch niet gesloopt voor de bouw van een appartementsgebouw. De eigenaars kiezen ervoor het bestaande pand te verbouwen met een horecazaak op het gelijkvloers.

Sint-Michiels krijgt dan toch zijn legendarische café De Tijger terug. De eigenaars van het bekend pand in de dorpskern zijn nu in ver gevorderde besprekingen met een uitbater.

Vergunning vervallen

De laatste uitbaters van het horecapand namen er in augustus hun intrek maar geven er twee jaar later al de brui aan. Hoofdhuurder ABInbev slaagde er niet meer in om nieuwe uitbaters te vinden en sindsdien staat het pand dus leeg. In die context besloot de eigenaar om het pand te laten slopen voor de bouw van een nieuw appartementsgebouw. Maar zo ver is het dus nooit gekomen. “De vergunning uit 2018 voor het slopen van de huidige bebouwing en het bouwen van een nieuw appartementsgebouw wensen de eigenaars niet langer uit te voeren. De vergunning is inmiddels ook al vervallen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon. “Ondertussen werd in november 2021 een nieuwe vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen voor het verbouwen van het bestaande pand waarbij op het gelijkvloers een nieuwe horecazaak komt.”

Er komt een nieuwe horecazaak op het gelijkvloers van het pand

Plannen

De horecazaak blijft gesitueerd op de hoek maar de keuken wordt centraal in het pand gebracht zodat er achteraan ook nog een terras kan komen. Volgens de plannen komt op de verdieping één woongelegenheid boven de horecazaak, die een aparte toegang krijgt langs de Rijselstraat. Het lager gelegen volume langs de Dorpsstraat wordt omgevormd tot een gelijkvloerse kantoorruimte met een aparte inkom langs de Dorpsstraat. Dit volume zal niet langer intern verbonden zijn met de rest van het pand. De werken zijn intussen al aangevat. De Brugse interieurarchitect Vincent Van Laere zal voor de styling van het nieuwe horecaproject zorgen. Een exacte timing voor de opening is nog niet bekend.