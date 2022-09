Uit Vooruit gezette Frank Verhoye start burgerbeweging Team 8820

De bom is gebarsten binnen de Torhoutse afdeling van Vooruit. Na zijn vlijmscherpe pamflet van april, met op de eerste plaats de ‘eigen’ socialistische schepen Paul Dieryckx als kop van Jut, werd Frank Verhoye vorige week donderdag door de nationale Vooruit-top dan toch uit de partij gezet. Zijn tegenreactie laat niet lang op zich wachten: hij richt de burgerbeweging Team 8820 op. “Tegen politieke spelletjes, vriendjespolitiek en eigenbelang”, sneert hij.

Frank (62), die op het Rozenplein woont, was al zo’n 40 jaar lid van de socialistische beweging, maar nu is zijn lidmaatschap dus met onmiddellijke ingang beëindigd. “Onterecht”, zegt hij. “Er was, na mijn kritische pamflet, op een bijeenkomst in aanwezigheid van Conner Rousseau afgesproken dat ik lid bleef zolang ik geen nieuw schrijven verspreidde of de partij in een slecht daglicht stelde. Ik heb me uiterst consequent aan die opgelegde voorwaarden en afspraken gehouden.”

De verkeerde stok

En toch werd Frank vorige week donderdag via een schrijven van Vooruit nationaal in Brussel plots uit de partij gezet. “Aanvankelijk met de verkeerde stok om de hond te slaan”, toont hij het mailverkeer. “Want de partijtop liet me in haar eerste officiële mededeling weten dat ik via de sociale media Vooruit had geschaad. Of tussen de regels: dat ik op Facebook kritiek op Paul Dieryckx had geuit. Wat onmogelijk was, want ik werk niet eens met een Facebook-account. Ik ben namelijk totaal niet op de sociale media actief.”

“Toen ik dat meldde en reageerde dat het om een vergissing moest gaan, kwam er direct een tweede, gewijzigde ontslagbrief met een aangepaste versie: ik werd er uitgezet omdat ik in april dat pamflet verspreid had en toen mandatarissen van andere partijen had aangeschreven. En zeggen dat ik sinds die vergadering met Rousseau op 2 mei me aan het gevraagde stilzwijgen had gehouden. Blijkbaar wilden sommigen me sowieso buiten. Maar kom, alles heeft zijn voordeel. Nu kan ik vrijuit praten en een tegeninitiatief nemen. Dat is de nieuwe burgerbeweging Team 8820 die ik opricht.”

Van a tot z gelogen

Frank blijft serieus in zijn maag zitten met, we citeren, de manier waarop Paul Dieryckx zijn schepenambt invult en hoe hij aan politiek doet. Hij neemt met andere woorden niets van zijn pamflet van april terug, waarin hij de schepen aan harde woorden zoals achterbaksheid, schijnheiligheid, achterkamerpolitiek, bedrog en eigenbelang linkt. Plus: hij vindt dat Paul Dieryckx geen sociaal beleid voert dat een socialist waardig is. En dat er nog heel wat Vooruit-leden diezelfde mening delen.

Paul Dieryckx heeft nooit op de beschuldigingen willen reageren. “Ik wil geen reactie geven op valse aantijgingen en verwijten”, aldus de schepen over het pamflet, dat hij van a tot z gelogen noemt.

Politieke intimidatie

Niet onbelangrijk: de voorzitter van Vooruit Torhout is… Femke Verhoye, de dochter van Frank. En ook zij heeft nog geen enkele commentaar op de kwestie gegeven. Al is de verstandhouding met haar vader prima. Ze is overigens niet alleen de lokale partijvoorzitter (unaniem verkozen), maar sinds 2019 ook lid van het nationale partijbureau.

“Ik walg van eigenbelang en het streven naar postjes”

“Ik herhaal met klem dat mijn dochter op geen enkele manier betrokken is bij mijn communicatie”, zegt Frank. “Ze heeft wél berichten gekregen die je als een vorm van intimidatie zou kunnen interpreteren. In de aard van: dat ze problemen zou kunnen krijgen als ik niet zou zwijgen. Dat sterkt me nog meer om met mijn verhaal naar buiten te treden, want politieke intimidatie moet absoluut aan de kaak gesteld worden.”

De leden controleren

“Ik ben verontwaardigd dat de partij Vooruit zich blijkbaar bezighoudt met het controleren van de leden en hun uitlatingen op de sociale media”, vervolgt Frank. “En dat ze op basis daarvan diegenen die kritiek uiten op het beleid of Vooruit ‘zogezegd’ in een negatief daglicht stellen – want wie bepaalt zoiets? – uit de partij wil zetten. En dit terwijl we ons in een ongeziene financiële crisis bevinden, waardoor almaar meer mensen, ook in Torhout, serieus in de problemen komen. Mijn kritiek op het beleid dat Vooruit in onze stad lijkt te voeren, is net ingegeven door mijn bezorgdheid voor de Torhoutenaren, die veel beter verdienen dan wat de plaatselijke afdeling van Vooruit voor hen doet en zeker dan de manier waarop schepen Dieryckx er vorm aan geeft.”

De kloof dichten

Begin 2023 neemt de jonge Ine Debruyne (34) het schepenambt van haar partijgenoot Paul Dieryckx (66) over. “Misschien zou die schepenwissel een nieuw elan aan de partij kunnen geven, maar na wat er nu gebeurd is, wil ik niet tot dan bij de pakken blijven zitten”, vervolgt Frank Verhoye. “Al mijn hele leven probeer ik me in te zetten voor anderen en streef ik naar een betere en warmere samenleving. Dat engagement wil ik uiteraard voortzetten. Ik wil uitdagingen zoals kinderarmoede, energiearmoede en betaalbaar wonen over de partijgrenzen heen helpen aanpakken in nauw contact met de inwoners, om zo de kloof tussen de burger en het beleid te dichten. Daarom lanceer ik vanaf nu de nieuwe burgerbeweging Team 8820. Een beweging waarin iedereen meedenkt en elke stem effectief gehoord wordt.”

Inhoud staat voorop

Frank sluit niet uit dat er uit Team 8820 een échte politieke partij kan groeien, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. “Team 8820 wil een duidelijke streep trekken onder de oude politieke cultuur en wil komaf maken met oude structuren en gewoonten”, zegt hij. “Het wordt een beweging zonder politieke spelletjes. Ze staat open voor alle inwoners van onze stad die mee willen werken aan vooruitgang en van Torhout de beste plek van het land willen maken. Binnenkort wordt er een eigen website gelanceerd, maar wie nu al het fijne van de zaak wil weten en/of actief aan de burgerbeweging wil bijdragen, kan mailen naar Team 8820.”

“Ik ben ervan overtuigd dat Team 8820 alles heeft om te slagen”

Frank mikt op alle lagen van de bevolking: werknemers, werkgevers, zelfstandigen, mensen die bang zijn voor de komende winter, mensen die niet gehoord worden, jongeren zonder een budget om een eigen woning te kopen, personen met een beperking en noem maar op. “Inhoud moet op de eerste plaats komen”, zegt hij. “Ik walg van eigenbelang en het streven naar postjes. Ik steek mijn nek uit om deze burgerbeweging breed uit te bouwen en hoop op een grote respons. Ik ben ervan overtuigd dat Team 8820 alles heeft om te slagen.”