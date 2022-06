U was fantastisch op de Nacht van Vlaanderen

U was weer fantastisch op de Nacht van Vlaanderen. Meer dan 5.000 deelnemers, vele duizenden toeschouwers, hard werkende organisatoren en een zwoele voorjaarsavond zorgden voor een prachtige 41ste editie van het Torhoutse loop- en wandelevenement.

Misschien kwam u wel in het vizier van de lenzen van onze fotograaf Johan Sabbe. Als dat zo is, dan kunt u van uzelf genieten in bijgaande fotospecial. Kijk ook even naar het verslag van de Nacht.