Typograaf en grafisch vormgever Erik Desombere wint twee gouden Henri van de Velde Awards

Typograaf en grafisch vormgever Erik Desombere uit Menen heeft op de prestigieuze ‘Henry van de Velde Awards 2024’ twee keer goud gewonnen. Met zijn project ‘Letters op maat’ haalde hij zowel de Gold Graphics Award als de Public Gold Award binnen.

De Henri van de Velde Awards, de belangrijkste designprijzen in België, werden uitgereikt in Brussel. Erik Desombere was één van de drie genomineerden in de categorie Graphics. Hij kwam als winnaar uit de bus en mocht bovendien ook de prijs van het publiek mee huiswaarts nemen. Dat publiek stemde hem uit een lijst met 27 winnaars naar de Public Gold Award.

De jury heeft lovende woorden voor het project ‘Letters op maat’. “Dit project bestaat uit materiaal van een hele carrière en brengt dus een heel oeuvre in beeld. Het toont een uitgeklede, constructivistische en speelse manier om met typografie bezig te zijn. Erik haalt inspiratie uit letters in de publieke ruimte, maar hij is ook bezig met de geschiedenis van zijn vakgebied en de typografie”, aldus de jury.

Kind van de tekenacademie

In de lettertypes die Erik Desombere ontwikkelt, spelen mathematiek en systematiek een belangrijke rol. “Heel wat van mijn letterontwerpen ontstaan in functie van een opdracht. Ze vormen het vertrekpunt voor een logo-ontwerp en bijhorende huisstijl. De passie om vervolgens alle 26 letters van het alfabet in een bruikbaar letterfont te gieten, is nooit ver weg”, weet Erik.

Eriks ‘letters op maat’ waren in mei vorig jaar nog te bezichtigen op de retrospectieve expo ‘Letterwerken 2023’, waarmee de kunstacademie van Menen haar gerenommeerde oud-leerling eerde. Daar in 1972 deed een ontwerpoefening bij de nog piepjonge Erik Desombere zijn ‘liefde voor de letter’ ontluiken.

“Ik ben een kind van de tekenacademie. Daar werden mijn creativiteit en mijn liefde voor typografie aangewakkerd. Meer dan 50 jaar na die prille aanzet is de letterliefde, meer dan ooit, een passie. En zijn de awards wellicht een erkenning en een bevestiging”, aldus Erik.