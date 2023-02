TWS Projects reikt woonzorg-centrum nieuwe minibus aan

Bredene heeft een bruikleenovereenkomst afgesloten met TWS Projects voor de aankoop van een aangepaste en rolstoeltoegankelijke minibus. “Wij brengen bedrijven en ondernemers samen om sociale projecten en goede doelen te realiseren”, legt manager Geert Devloo uit.

Het woonzorgcentrum Jacky Maes kan de volgende vier jaar gebruik maken van een nieuwe minibus, die ook voor rolstoelgebruikers werd aangepast. “De minibus zal worden gebruikt voor verplaatsingen van en naar de woonzorgcampus. Zowel onze bewoners als wie geniet van de faciliteiten op de zorgcampus (waaronder het lokaal dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum) zal gebruik kunnen maken van de minibus”, legde burgemeester Steve Vandenberghe donderdagavond, tijdens de officiële voorstelling van de nieuwe minibus, uit.

Het nieuwe busje kwam er dankzij TWS Projects, dat maatschappelijk verantwoorde projecten realiseert vanuit wat ze zelf ‘de kracht van het ondernemerschap’ noemt. “We betrekken lokale ondernemers bij onze projecten, bieden hen de nodige publicitaire diensten, in dit geval via reclame op de minibus, maar gaan in onze samenwerking met die ondernemers veel verder”, geeft Geert Devloo van TWS Projects (dat staat voor Together we’re Strong) aan.

bedrijfslogo

“Onze nieuwe bus is voorzien van bedrijfslogo’s van alle participerende lokale ondernemers. Het project zorgt voor zichtbaarheid en een positief en duurzaam verhaal voor de Bredense ondernemers”, bevestigt burgemeester Vandenberghe.

Elfde project

“De nieuwe minibus kan de komende vier jaar gratis gebruikt worden, op onderhoud en benzine na. We zijn met de minibus voor WZC Jacky Maes trouwens niet aan ons proefstuk toe. Dit is al het elfde project, dat we realiseren voor een openbaar bestuur of sociale vereniging”, klinkt het.

Er staat in Bredene trouwens alweer een nieuw project op stapel. “Het zorghuis VillaVIP is aan een nieuw minibusje toe. Ook onder dit project zetten we straks graag onze schouders”, besluit Geert Devloo. (MM)