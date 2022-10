TWS Projects overhandigt busje aan G-Voetbal Kortrijk

G-Voetbal Kortrijk kreeg van TWS Projects en de partners een busje voor het vervoer van en naar de trainingen en wedstrijden. Dit voor jongeren van ouders die weinig of geen vervoermogelijkheden hebben.

“We hadden nood aan een busje. Ouders of scholen kunnen niet altijd inspringen voor het vervoer en dan proberen wij het te regelen, maar met een privéwagen is het niet zo gemakkelijk om spelers mee te nemen”, vertelt Dave Vanhoutte, bestuurder en trainer bij G-Voetbal Kortrijk. Via een gemeenschappelijke kennis zijn Dave en Geert Devloo, manager bij TWS Projects, toevallig met elkaar in contact gekomen. TWS Projects realiseert maatschappelijk verantwoorde projecten. Ze brengen bedrijven en ondernemers samen om sociale projecten en goede doelen in Vlaanderen te ondersteunen. Dave en Geert sloegen de handen in elkaar en TWS Projects voorzag een minibusje met plaats voor negen spelers en hun materiaal.

Uitgebreide publiciteit

“Er stond niets tegenover voor G-Voetbal Kortrijk. Het is wel zo dat wij de stap zetten naar de ondernemers en bedrijven met de vraag of ze het project helpen realiseren en financieel ondersteunen. In ruil krijgen ze via onze verschillende kanalen hun investering terugverdiend. Elke partner geniet van uitgebreide publiciteit waardoor we hun zichtbaarheid, naambekendheid en herkenbaarheid vergroten”, aldus Geert.

Het logo van alle partners wordt zo bijvoorbeeld op het busje aangebracht. “We hebben de privépartners wel nodig”, gaat Dave verder. “We zijn uiteraard dankbaar voor de steun die we krijgen via de overheid, maar dat dekt financieel maar een klein deel. Tegelijk maken we G-sport ook kenbaarder, iets wat echt wel nodig is.” Dave engageerde zich voor G-voetbal voor zijn zoon Nathan die autisme heeft. “Hij kon niet bij een gewone voetbalclub spelen daarom hebben we er zelf een opgericht. Je ziet hem openbloeien, net als de andere spelers in onze club, met zowel een fysieke of mentale beperking.”

Meer informatie over G-Voetbal Kortrijk vind je op gvoetbalkortrijk.be.