Twintigste editie van Gitsberg Toertocht voor het goede doel

Donderdag 29 en vrijdag 30 december vindt de twintigste editie van de Gitsberg Toertocht plaats.

“Voor deze jubileumeditie behouden we onze traditionele succesformule. We hebben drie afstanden van 32, 42 en 52 kilometer waarbij iedereen met een mountainbike welkom is. Er is een leuk parcours voorzien doorheen Hooglede, Staden en Kortemark. We mikken op minstens evenveel deelnemers als vorig jaar. Enkele jaren geleden kenden we een succeseditie maar het wordt afwachten want we zijn vooral afhankelijk van het weer.”

Dominiek Savio en vzw Kiekafobee

“Veel belangrijker is het geld dat we ophalen om te schenken aan twee goede doelen: Dominiek Savio en vzw Kiekafobee. Vorig jaar haalden we 3.000 euro op en ook nu hebben we al heel wat sponsors die ons evenement steunen”, aldus Marc De Schamp van WTC De Ijzerzonen.

Wie mee wil mountainbiken, kan zich beide dagen inschrijven tussen 8.30 en 14 uur in de sporthal van Dominiek Savio. Achteraf is er de gelegenheid om gezellig na te praten in de bar. (EVG)