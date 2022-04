Twintiger vraagt vrijspraak voor brandstichting in zijn studio in Brugge

Een 22-jarige Afghaan riskeert voor de Brugse rechtbank 37 maanden cel, deels voorwaardelijk, voor brandstichting in zijn studio. De jongeman stak zijn cursus Nederlands in brand en gooide die in de zetel. Maar dat is volgens de verdediging niet strafbaar.

Op 29 september 2021 snelde de brandweer naar de Sint-Jorisstraat in Brugge. De huurder van een studio had papieren in brand gestoken en in de zetel gegooid met zware rookontwikkeling tot gevolg. Volgens de procureur gooide S.S. (22) er ook nog enkele boeken bij en sloeg vervolgens op de vlucht. “Hij reed met zijn brommer naar een kennis, die op haar beurt de hulpdiensten verwittigde”, verduidelijkte procureur Fauve Nowé. “Gelukkig kwamen zijn buren wakker van de rook. Anders had hij misschien een dode op zijn geweten.”

Studio uitgebrand

De studio brandde bijna helemaal uit terwijl er bij de buren ook heel wat rook- en waterschade was. S.S. werd opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij verklaarde hoe een opeenstapeling van frustraties de stoppen deden doorslaan. Volgens de gerechtspsychiater heeft de jongeman geen geestesstoornis, maar kan hij niet goed overweg met stressvolle situaties.

Frustraties

De verdediging vroeg verrassend genoeg de vrijspraak. “Mijn cliënt vluchtte als zestienjarige naar België nadat zijn oom en vader vermoord waren door de taliban”, pleitte meester Michel Simoens. “Hij probeerde in Brugge een leven uit te bouwen, maar hij kende de ene tegenslag na de andere. Hoewel hij Nederlands leerde en werkte, kreeg hij maar geen verblijfsvergunning. Uit frustratie stak hij zijn cursus Nederlands in brand en dat is bij mijn weten niet strafbaar. Het was nooit zijn bedoeling om de studio in brand te steken. Toen de brandweer arriveerde, was er trouwens enkel sprake van rook, geen vuur.” De uitspraak volgt op 3 mei. (AFr)