Twintig jaar wzc Ter Linde gevierd in Gits

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan werden alle bewoners en gebruikers van het centrum voor dagverblijf en flatbewoners van Zevekote (Hooglede) en Ter Linde (Gits) onder een stralende zon getrakteerd op een groot optreden.

“De namiddag begon met enkele dansen van Dansschool Dançar, waardoor de sfeer meteen goed zat. Na een korte pauze met versgebakken pannenkoeken en een verfrissend drankje was iedereen klaar voor de hoofdact van de dag. Zanger Christoff kwam langs en de bewoners en het personeel gingen volledig uit hun dak. Hij kon de mensen entertainen met zijn bekende nummers zoals Het licht uitdoen, Sweet Caroline en Onder de toren. Ook zijn minder bekende nummers zorgden voor sfeer in het woonzorgcentrum. Om de namiddag af te sluiten, konden alle mensen die dit wensten een foto nemen met Christoff. ’s Avonds vond er in Zomerstek te Gits nog een event plaats voor de personeelsleden van woonzorgcampus Ter Linde. We kunnen spreken van een geslaagde verjaardag”, klinkt het bij WZC Ter Linde. (EVG)