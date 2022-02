Twintig jaar later viert Louis-Maxime ook 22ste verjaardag op tweetjes-dag met Krant van West-Vlaanderen

Op 2 februari 2002 haalde deze Lauwenaar voor het eerst de krant. Geboren op 02/02/2000 stond gelijk aan een 2de verjaardag met heel wat nullen en tweetjes. Dit jaar gingen we opnieuw aankloppen bij Louis-Maxime Marysse want op 2 februari 2022 vierde hij zijn 22ste verjaardag. 22 op 02/02/2022, een erg bijzondere dag voor een al even bijzondere jongeman.

Breedlachs, hogere studies op het bord en een weelderige haardos. Het verschil met de eerste foto van Louis-Maxime die in de krant verscheen, kan onmogelijk groter zijn. Samen met zijn broer Gregory en zijn ouders Patrik en Carine, genoot hij alvast van dit apart cijfermoment.

“Waar ik toen nog in de luiers zat, spendeer ik vandaag het gros van mijn tijd in het aula van de unief”, lacht hij. “Ik volg een bachelor opleiding Politieke Wetenschappen in Gent en dat neemt dus best wel wat tijd in beslag. Daarnaast ben ik erg geëngageerd in de dagelijkse werking van studentenclub Moeder Jäger en zou ik van tijd tot tijd nog wel eens op de golfcourse of op het padelterrein terug te vinden zijn.”

Opvolger

Als zoon van een koppel succesvolle ondernemers uit Lauwe, zou het volgens kwatongen wel eens de meest logische stap zijn om in het familiale bedrijf te stappen. “Maar eigenlijk denk ik daar nu nog niet aan”, reageert de jarige meteen.

“Als je mij nu vraagt of ik de gedoodverfde opvolger zal worden van mijn ouders, die met Samatex naam en faam hebben weten te maken als bedrukker van textiel, dan zou ik al snel geneigd zijn om ‘neen’ te antwoorden. Ik ga me vooral focussen op mijn studies en zien wat de toekomst brengt. Voor mij is het vooral belangrijk om mezelf te kunnen ontplooiïen, ongeacht de richting die ik kies. Mocht ik ondertussen ook nog een flink stuk kunnen reizen, dan is dat handig meegenomen.”

Oeganda

Reizen, het is en blijft de absolute passie van niet alleen Louis-Maxime maar eveneens het volledige gezin. “Het is altijd al een ‘doendigaard’ geweest maar kort voor de coronacrisis in alle hevigheid losbrak heeft hij voor de verrassing van mijn leven gezorgd.” Mama Carine glundert van trots wanneer ze over niet alleen de jarige maar haar beide zonen praat.

“Ze wisten dat het mijn droom was om ooit naar Oeganda te trekken maar het kwam er nooit van. Op een dag zei mijn echtgenoot van ‘kom, we trekken erop uit’ en we stapten in de wagen. Ik wist van niets en zelfs toen we op de luchthaven aankwamen, viel mijn spreekwoordelijke euro nog niet. Pas toen ik het volledige gezin in de inkomhal zag staan, wist ik dat ze iets hadden bekokstoofd. In het grootste geniep hadden ze een volledige vakantie in het Afrikaanse land bij uitstek geregeld. Meer nog dan de vakantie zelf was het vooral het feit dat het gezin dit allemaal samen had gedaan. Louis-Maxime en Gregory zijn twee handen op een buik, een feit dat toen extra hard duidelijk werd. Ook tijdens de lockdowns bleven we onze familiale band aantrekken. Louis-Maxime studeerde dan wel in Gent, in Lauwe had hij steevast zijn familie op wie hij kon rekenen.”

Hoewel het gezin Marysse al een flink deel van de wereld zag, prijkt de trip naar Oeganda met stip bovenaan de lijst van Louis-Maxime’s meest fantastische momenten.

“Toen we door het oerwoud trokken, op zoek naar wilde gorilla’s werden de familiebanden nog strakker aangetrokken”, sluit hij af. “Het moment dat we ze voor het eerst zagen was ronduit magisch maar het feit dat ik dat moment met mijn broer kon delen is ronduit onbeschrijfbaar. Ik hoop in de toekomst nog veel te kunnen reizen maar men zal stevig moeten uitpakken, wil men dit moment gaan evenaren.”