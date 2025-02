Twintig jaar geleden sloot populaire fuiflocatie: Reüniefuif in zaal Carina

Wie de hoogdagen van de voormalige fuifzaal Carina wil herbeleven, moet op zaterdag 8 maart zeker eens langsgaan op ‘Carina The Reunion’. Het is net twintig jaar geleden dat de zaal, die zeker in de jaren 80 en 90 een massa volk lokte, de deuren sloot. “De Carina stond voor volle bak ambiance met onder meer Studio Enjoy en Pol’s Drive In Show”, zegt medeorganisator Alain Van Hoecke.

Generaties Moerkerkenaars en bij uitbreiding Dammenaars en verdere streekgenoten zetten hun eerste stapjes in het uitgaansleven in de legendarische fuifzaal Carina, in de Visserstraat in Moerkerke. Twintig jaar geleden kwam aan al dat feestgedruis een einde. Toen besloot toenmalig zaakvoerder Steven Van Hyfte, die ook het ernaastgelegen café De Vrede runde, de fuifzaal om te vormen tot een kinderspeeldorp.

Herinneringen

Die twintigste verjaardag noopte twee bevriende koppels, die elk op hun manier een link hebben met de Carina, ertoe een reüniefuif te organiseren. Die heeft plaats op zaterdag 8 maart in de feestzaal, doorgaans gebruikt voor diners en recepties, naast het kinderspeeldorp waar de originele Carina gevestigd was.

Alain Van Hoecke (48) en Nele Baum (47), ook bekend van foodtruck ’t Haptje en als voormalige uitbaters van de bar van tennisclub Brughia, organiseren het initiatief samen met Justin Reubens (38) en Inge Lameire. “In 2004, toen ik nog maar achttien jaar oud was, zette ik hier mijn eerste stappen als dj. Ik heb er dus mooie herinneringen aan”, zegt Justin, die werkt als licht- en geluidstechnicus.

Rob de Nijs en Clouseau

“Voor mij zal het wel dertig jaar geleden zijn dat ik hier voor het eerst langskwam”, zegt de Nele Baum. “Dat was via een gastronomische autozoektocht, georganiseerd door toenmalig vertegenwoordiger in dranken Bernard Depaepe. De Carina was daar toen het eindpunt van. En ik had de smaak te pakken. Want hoewel ik uit Brugge kom, en daar ook van alles te doen is, bleef ik toch regelmatig naar die fuiven met een ongeziene ambiance komen. Toen kende ik mijn man nog niet. Of ik anekdotes heb over de Carina? Ja, maar die staan best niet in de krant. (lacht) Ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen. Het ging er wel eens heftig aan toe en soms werd er weleens gevochten, ja. Ik herinner me ook dat er op de parking wel eens wat fietsen door de lucht vlogen. (lacht)

Voor de start van het verhaal van de Carina moeten we terug naar 1971, toen Herman Van Poucke, onlangs overleden, van start ging met de fuifzaal. “Hij vernoemde de zaal naar zijn dochter Carine. Later werd het café met feestzaal verder gezet door Hermans zoon Peter”, vertelt Steven Van Hyfte, die van 1995 tot 2016 de uitbating deed van het hele horecacomplex dat De Vrede door de jaren geworden is.

“In de beginjaren van de Carina vonden hier ook veel optredens plaats. Zo stond zelfs Rob de Nijs hier nog op het podium. En nog onder mijn uitbating gaf Clouseau hier een optreden. Later volgden onder anderen Wendy Van Wanten en Sam Gooris.”

Maar het meest bekend was de Carina toch voor de fuiven, waarvan zeker die van landelijke jeugdvereniging KLJ enorm populair waren. “Ook voor het Schaapjesbal in organisatie van Frans Dullaert kwam er steeds een massa volk opdagen. DJ Erik De Groot (Eric Clyncke, red.) had ook steeds een grote aanhang. De mensen kwamen trouwens van erg ver naar de fuiven hier, zelf van Maldegem of van net over de Nederlandse grens. Waarom ik er dan toch mee gestopt ben? De jeugd begon minder of toch anders uit te gaan. Er kwamen meer alcohol- en andere controles en zo midden in het dorpscentrum waren er wel eens problemen rond geluidshinder.”

Alleen voorverkoop

“De Carina stond voor mij voor volle bak ambiance, waarbij het vaak Koen Pintelon met zijn Studio Enjoy en Pol Pauwels waren die het dak van de zaal speelden”, vult Alain Van Hoecke aan.

“Op onze reüniefuif zal er vooral muziek uit de jaren 80 en 90 te horen zijn, met Studio Enjoy, DJ Frank (Carré, Tomorrowland), DJ Fré (Diedjies) en DJ Gum aan de draaitafels.”

Tickets (alleen in voorverkoop) kosten 15 euro en zijn te verkrijgen in café De Vrede in Moerkerke, Carrefour Express in Sint-Kruis en café ’t Oud Gemeentehuis in Sijsele.

Meer info: ‘carina the reunion’ op facebook