Twintig Hulstenaars stellen hun werken tentoon

De kunstwerkgroep Kunst in Hulste opent op vrijdag 2 september de jaarlijkse tentoonstelling in Dorpshuis De Rijstpekker in Hulste. Twintig Hulstenaars tonen hun werk tot en met zondag 4 september.

Het is een jarenlange traditie dat naar aanleiding van Hulste Kermis de werkgroep onder leiding van kunstenaars Marc Deboo, Marc Goemaere, Ronny Vercruysse en Paul Vanhee, de kunstenaars uit Hulste uitnodigt om hun werk tentoon te stellen. “Elk jaar wordt er uitgekeken naar deze tentoonstelling. Het is een unieke gelegenheid om het werk van creatieve Hulstenaars aan het grote publiek te tonen. Het zijn gevestigde waarden en nieuwkomers, soms met zeer verrassend werk”, zegt Marc Deboo. De tentoonstelling opent op 2 september en is verder te zien op 3 en 4 september van 10 tot 19 uur in Dorpshuis De Rijstpekker aan de Kasteelstraat 13. (Peter Van Herzeele)