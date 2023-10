Twintig enthousiastelingen lopen zondag 22 oktober kustlijn af: “Om zo kanker uit de wereld te helpen”

Met 20 zijn ze, de lopers die op zondag 22 oktober de kustlijn aflopen. Van De Panne naar Knokke, goed voor liefst 70 km. Alle lopers vertrekken met hetzelfde doel voor ogen: kanker de wereld uit helpen. “Ieder van ons heeft zijn of haar verhaal. Het is onze drijfveer om allemaal samen de eindmeet te halen.”

De Kustlijnrun is het initiatief van Stefanie Monteyne uit Middelkerke en Myriam Jonckheere uit Oostende, maar de organisatie wordt gedragen door het volledige team lopers.

Met Krak van Jabbeke

Stefanie en Myriam, allebei getrainde lopers, liepen de voorbije twee jaar mee met ‘Team Steve loopt tegen kanker’. Dat is het team van Steve Willaert, de huidige Krak van Jabbeke. Al enkele jaren organiseert Steve verschillende teams die lopen voor Team Steve in de 100 km van Kom op tegen Kanker. De Krak van Jabbeke en zijn familie werden al twee keer hard getroffen door kanker. Zowel Steve’s vader als zijn petekindje Stoere Wout Van Massenhove overleden aan kanker. Wout vrij recent op 29 juni van dit jaar. Hij was toen slechts 12 jaar. Steve ziet het al jaren als zijn missie om deze vreselijke ziekte mee uit de wereld te helpen. “Myriam en ik zullen op 17 maart voor de derde keer meelopen met Team Steve en we wilden graag zelf iets doen om het startgeld te verzamelen. Want elk team dat wil starten, moet 2.500 euro sponsoren aan KOTK. Steve organiseerde de voorbije jaren alle evenementen om geld in het laatje te brengen om met verschillende teams te kunnen starten, voornamelijk zelf”, begint Stefanie.

“Normaal bereiden we een marathon voor, nu liepen we er eentje ter voorbereiding”

Zo ontstond het idee om geld in te zamelen door met een groep de kustlijn af te lopen. Op zondag 22 oktober is het zo ver. “Met 20 enthousiastelingen zullen we de volledige kustlijn aflopen. We starten aan het Leopold I-monument in De Panne en eindigen aan sportoase Duinenwater in Knokke. Goed voor 70 km in totaal. We lopen hoofdzakelijk op de dijk niet op het strand dus en anders langs straten die parallel liggen met de kustlijn. Er zijn ook een twintigtal lopers die zullen inspringen en/of uitstappen op één van de vijf stopplaatsen: de surfclubs in Westende, Oostende, Bredene, Wenduine en Zeebrugge. Er zijn ook mensen die mee fietsen en wandelen.”

Helden

De kustlijnrunners lopen allemaal in een speciaal voor de gelegenheid ontworpen T-shirt. “Op de voorzijde zijn alle sponsors vermeld en uiteraard ook Stoere Wout. Op de achterzijde staan de namen van onze helden waarvoor we die dag lopen. Mensen die de strijd streden of nog aan het strijden zijn.”

Stefanie en Myriam liepen nog nooit 70 km. “Hoe we ons daarop voorbereiden? Normaal bereiden we ons weken voor op een marathon, maar nu liepen we een marathon (Stefanie de In Flanders Fields Marathon en Myriam de Nieuwpoort Marathon, red.) ter voorbereiding van onze kustlijnrun. Een marathon is 42 km, nu lopen we er dus nog 28 km bij. Maar we hebben er een goed oog in. We lopen allemaal met hetzelfde doel voor ogen. Allemaal werden we van dichtbij geconfronteerd met kanker. Hartverwarmend en schrijnend tegelijk dat we nu samen de kustlijn aflopen. De 20 lopers die de 70 km lopen, zullen samenlopen. Dat is een bewuste keuze, we doen het sámen. Het is geen wedstrijd. Het gaat maar om één ding en dat is Kom op tegen Kanker. We hebben zelfs iemand die een stukje mee zal lopen en eigenlijk pas bezig is met start-to-run. Maar ook haar drijfveer is dezelfde.”

Gokje eindtijd

“We zijn onze sponsors dankbaar en kunnen rekenen op de financiële steun van Kr project, Steven Geselle Photography, Barbaar, Siteproject, Syntra West, Jero Goudsmid, TeamFischer, AXA Sport, Power up Voedingsadvies en accessoires, Ellu Chocolate en Cristof van CAP. Wie ons nog wil sponsoren of een gift wil doen, zou ons daar een heel groot plezier mee doen. We zijn te contacteren via mjonckheere81@gmail.com of monteynes81@gmail.com. Ook supporters om ons aan te moedigen op zondag 22 oktober zijn welkom. Wie een gokje wil wagen naar onze eindtijd, maakt bovendien kans op een bon van 150 euro bij tapasbar en restaurant Barbaar in Middelkerke. Een gokje wagen kan via het inschrijvingsformulier op onze sociale media.”

Wat als ze deze missie op 22 oktober tot een goed einde brengen? “Als dat lukt, dan gaan we volgend jaar misschien wel voor 100 km?!”