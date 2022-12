Twenty-Three luidt het nieuwe jaar in: “Symbolische avond voor veel jonge gasten”

De organisatie NYE Poperinge pakt opnieuw uit met een nieuwjaarsconcept. In JOC De Kouter is er 16+ fuif onder de noemer Twenty-Three. “Dit jaar is het een afgeslankte versie, maar het feestplezier zal niet minder zijn”, zegt medeorganisator Jeroen Crombez.

Enkele jaren geleden pakte Jordy Bequoye en Jeroen Crombez in Poperinge uit met een succesvol nieuwjaarsconcept. Een 21+ fuif werd georganiseerd in zaal JOC De Kouter een 16+ fuif in zaal Maeke Blyde. “Dit jaar organiseren we enkele een 16+ fuif in JOC De Kouter. Samen met Lennert Vintevogel en Niels Pierpont, de organisatoren van Highlight Festival, organiseren we wel een tweede evenement in Ieper”, vertelt medeorganisator Jeroen Crombez.

“Sinds de coronacrisis merken we dat de volwassenen het gewoon geworden zijn om Nieuwjaar thuis te vieren. Daarnaast merken we ook dat de jongere mensen niet meer zoveel buiten komen. Echt uitgaan, doen ze niet meer. In het algemeen mogen we denk ik wel zeggen dat het ergens naartoe gaan of uitgaan wat vervallen is door de coronacrisis en dat lijkt niet helemaal meer terug te keren. Er zijn wel evenementen die voor corona heel succesvol waren waarvan mensen weten dat ze erbij willen zijn omdat het een absoluut de moeite waard is. Nieuwe evenementen uit de grond stampen, lijkt net iets moeilijker te zijn. Alles wordt ook duurder: elektriciteit, dj’s, security.. Bezoekers moeten hun portefeuille in de gaten houden, maar als organisator moet de rekening ook gemaakt worden.”

Amber Broos

“Het Poperingse concept blijft hetzelfde als andere jaren. Een ticket kost 40 euro. Twenty-Three werkt met een all-in formule. Hierdoor hoeft niemand aan geld te denken. Er vlogen al heel wat tickets de deur uit, dus we merken wel dat er nog voldoende interesse is in een nieuwjaarsfuif. De online tickets zijn ondertussen al volledig uitverkocht. Er nog enkele te koop in The Old Fiddler in Poperinge. De middelbare leeftijd is tussen de 16 en 20 jaar. Voor veel jonge gasten is dat een symbolische avond en voor velen ook de eerste keer dat ze met vrienden mogen uitgaan”, zegt Jeroen. “We zijn ook dankbaar dat de stad ons wil ondersteunen. We zaten al aan tafel met de brandweer, de politie en burgemeester Dejaegher om ervoor te zorgen dat Twenty-Three zo zorgeloos en veilig mogelijk kan verlopen.”

2024

De line-up van Twenty-Three bestaat uit Amber Broos, 5NAPBACK, Amplifire, Space Beatz, Never Mind en Twice The Sound. “Amber Broos is een nieuw project van Tomorrowland en een absolute topper op onze affiche. Het zou me niet verwonderen dat ze de nieuwe Charlotte Dewitte wordt”, zegt Jeroen. “Of we volgend jaar nog een nieuwjaarsfuif zullen organiseren in Poperinge? Natuurlijk. We hebben een succesvol concept en we zijn ermee vertrouwd. We zullen dit zeker blijven organiseren. Ik zou niet weten waarom we zouden stoppen met een succesvol evenement.”