Tweeverbond huldigt de beste duivenmelkers

Het tweeverbond van duivenmaatschappij De Volksvrienden (Wervik) en Les Prevoyants (Komen) waren toe aan de kampioenenhulde.

De kampioenen voor de snelheid zijn Lernout Dirk en Klaas (Geluwe). Tweede eindigde Decat Jurgen voor Godderis Christophe. De vierde en vijfde plaats waren voor Gryson Maurice en Pottillius-Debacker. Kampioen halve fond is Godderis Christophe (Komen). Lernout Dirk en Klaas werden tweede voor Decat Jurgen, Billiet Yves en Van den eynde Geert. Kampioen voor het najaar werden ook Lernout Dirk en Klaas. De tweede plek was voor Pottillius-Debacker. Lernout Marc eindigde derde, Debeuf Luc vierde. De inkorvingen vinden al vele jaren plaats aan de molen in Komen-ten-Brielen. Een trofee of beker waren er niet, want de kampioenen en anderen kregen geldprijzen. (EDB/gf)