Tweemaal een Never Ending Story voor Lieselot Van Daele uit Brugge

Lieselot Van Daele zei in het Brugse stadhuis ‘ja’ op de vraag om in goede en kwade dagen het leven te delen met Benny Caron. En ze zei ook ‘ja’ op het voorstel om vanaf 1 juli de uitbating van krantenwinkel Never Ending Story na achttien jaar over te nemen van Kim Major.

Lieselot Van Daele (39) uit de Brugse wijk Sint-Jozef nam de voorbije dagen enkele beslissingen die haar leven in een nieuwe plooi leggen. Op vrijdag 2 juni huwde ze in het Brugse stadhuis met Benny Caron (54).

“We leerden elkaar kennen op het werk. Ik werk als facilitair verantwoordelijke in woon-zorgcentrum Ten Boomgaarde in Sint-Michiels, waar ik leiding geef aan een twintigtal mensen”, zegt Lieselot. “Benny is er actief als onderhouds- en klusjesman binnen het team en zo is van het een het ander gekomen.” (lacht)

Grote stap

Ook op professioneel vlak zette Lieselot een grote nieuwe stap. Binnenkort zet ze namelijk haar mooie job in het woon-zorgcentrum stop om vanaf 1 juli de uitbating van de kranten- en tijdschriftenwinkel Never Ending Story in de Havenstraat in Sint-Jozef te gaan uitbaten.

Familiale sfeer

“Ik ken de zaak en Kim al jarenlang en kwam er zelfs ook langs toen ik enkele jaren niet meer in de wijk woonde”, vertelt Lieselot. “Eigenlijk is het al altijd mijn droom geweest om een eigen winkel uit te baten, en dan zeker een krantenwinkel waar je veel contact hebt met een meestal vast cliënteel. Ik hou van die leuke, bijna familiale sfeer die er heerst.”

En toen Kim een tijdje terug polste of Lieselot geen interesse had om de zaak over te nemen was ze al vlug enthousiast. “Niet lang daarna heb ik dus ook tegen Kim ja gezegd.” (lacht) Nog niet zo heel lang geleden waren er hier op Sint-Jozef nog vier krantenwinkels, nu blijft enkel nog deze over.

Succesformule

“Het is zeker een goed draaiende zaak waar mensen langskomen voor hun dagelijkse krant, een tijdschrift, sigaretten, wenskaarten en kansspelen. Of ik hier veel zal veranderen? Dat denk ik niet, neen. Het is een succesformule met een vast en trouw cliënteel, dus ik denk niet dat het nodig is hier veel aan te wijzigen.”

(PDV/foto DC)