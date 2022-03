Tweelingbroers Michiel en Abram Stockman met ambitie naar Grote Prijs Monseré

Michiel en Abram Stockman waren de voorbije weken aan de slag op buitenlandse bodem. Voor beiden gooide corona echter roet in het eten. Als alles goed gaat, staan ze zondag wel allebei aan de start in de GP Jean-Pierre Monseré in Roeselare.

Begin februari reden de tweelingbroers met het Saris Rouvy Sauerland Team de Ronde van Antalya in Turkije. Voor beiden zaten daar al heel verdienstelijke resultaten tussen: Abram werd 8ste in de tweede rit en verzamelde nog twee toptwintigplaatsen; Michiel finishte drie keer in de toptwintig. Tot daar ging alles goed, maar bij aankomst in Rwanda begon de miserie. Michiel legde een positieve coronatest af en moest bijgevolg in quarantaine, maar miste uiteindelijk geen wedstrijden.

“Toen hij uit quarantaine mocht, is hij uiteraard eerst grondig medisch getest om te zien of het ook effectief gezond was om te koersen. We weten intussen dat een coronabesmetting hartproblemen kan meebrengen, dus we mogen geen risico’s nemen”, verduidelijkt Abram. “Nu ben ik helaas aan de beurt: op dag vijf van de Ronde van Rwanda was mijn coronatest positief, en bijgevolg zit ik nu in quarantaine en mis ik de rest van de ronde”, vertelt hij van op zijn hotelkamer.

Enthousiast publiek

“Los van alle coronaperikelen is het wel heel aangenaam om hier te koersen. Er is veel publiek en dat is superenthousiast, wij zijn eigenlijk een publieke attractie. Wanneer je in de koers aan een school passeert en daar staan 500 leerlingen te supporteren voor een peloton wielrenners, dat doet toch iets.”

Sterke selectie

Als de volgende coronatesten en de bijhorende medische testen goed nieuws brengen, kan ook Abram zaterdag aan de slag in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. “Vorig jaar haalde ik er als bij wonder nog een twintigste plaats na een valpartij”, vertelt Abram, “en ook dit jaar gaan we er als ploeg met ambitie naartoe. We gaan met een sterke selectie naar Roeselare en hebben al bewezen dat we op een dergelijke finish ons mannetje kunnen staan, het valt gewoon af te wachten hoe de koers effectief zal verlopen. Het hertekende parcours kan wel voor waaiers zorgen, dus dan moeten we zien met welke groep we naar de meet rijden. Michiel kijkt er ook naar uit, ook hij voelt zich goed in vorm. Vorig seizoen heeft hij nog een extra stap voorwaarts gezet, die hem zeker aan mooie uitslagen zal helpen.” (RR)