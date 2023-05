Tweelingbroers Joachim en Johan vertegenwoordigen visserij op tuinfeest koning Filip

Oostendenaars Joachim en Johan Hennaert, beide 26 jaar, waren afgelopen weekend aanwezig op het tuinfeest van koning Filip om te vieren dat hij tien jaar op de troon zit. Er waren 600 landgenoten uitgenodigd uit verschillende sectoren. De jonge tweeling mocht de visserijsector vertegenwoordigen.

Joachim en Johan Hennaert, zonen van de Oostendse reder Johan Hennaert van de O.231 Den Hoope, waren zaterdag op bezoek in de tuin van het paleis van Laken, samen met zo’n 600 landgenoten. De provinciegouverneurs mochten de lijst met genodigden samenstellen. Daarbij waren mensen uit diverse onderdelen van de samenleving vertegenwoordigd. “Gouverneur Carl Decaluwé had contact opgenomen met de Rederscentrale om een voorstel te doen wie de visserij kon vertegenwoordigen. Zij zijn bij ons uitgekomen”, licht Joachim Hennaert toe. “Ik was wel vereerd. Ik vond het leuk dat we de sector mochten vertegenwoordigen.”

Het werd een unieke ervaring. “Toen we aankwamen met de groep uit West-Vlaanderen, deden we een tocht van ongeveer 2 kilometer door de tuin. Onderweg was er een orkest, opera, ballet, een goochel- en circusshow… Op het einde van het parcours was een receptie voorzien, waar alle groepen uit de verschillende provincies samen kwamen. Daar zijn ook de koning en zijn gezin erbij gekomen”, blikt de jonge visser terug. De broers begonnen te praten met gouverneur Carl Decaluwé. “Hij vroeg uit welke sector we kwamen. Hij was zo geboeid door ons verhaal dat hij ervoor gezorgd heeft dat we ook met de koning konden spreken.”

Verhaal

Ze hebben uiteindelijk ruim tien minuten met koning Filip gesproken. “We hebben gepraat over de stiel en dat het meestal van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het was wel een populair onderwerp door het programma Een jaar op zee van Wim Lybaert. Hij had het nog niet bekeken, maar zei dat hij zeker eens zou doen.” De Oostendenaar was aangenaam verrast na het gesprek. “Hij was heel vlotjes en los. Ik moet toegeven dat ik een verkeerd beeld had van hem. Ik vond dit echt een waardering voor ons vak. We hebben niet altijd het beste imago. Het is dan ook leuk dat we zelf eens ons verhaal konden doen.”

Koning Filip nodigde 600 Belgen uit naar aanleiding van de tiende verjaardag van zijn koningschap. © BELGA

Joachim zit ondertussen vijf jaar in de visserij, zijn broer acht jaar. “Ik heb eerst bedrijfsmagagement gestudeerd, maar een bureaujob bleek niets voor mij. Onze ouders hebben ons niet gepusht, maar we zijn zelf in de sector gestapt. We hebben geen visserijschool gedaan, maar achteraf kan je nog een opleiding volgen. We helpen ook al van kleins af mee met taakjes met onze papa.”

Weg van alles

Waarom ze uiteindelijk toch voor de familiestiel kozen? “Elke visser zou zeggen ‘de vrijheid’, maar wat het precies is, kan ik moeilijk uitleggen. Je bent weg van alles. Tegenwoordig word je niet meteen gelukkig van het nieuws, maar op zee heb je er minder last van. Ik haal vooral veel voldoening uit mijn werk. Het is echt nog een stiel. Als je veel vis vangt, dan geeft dat een boost. Ik heb ook veel energie en dit is een goede uitlaatklep.”