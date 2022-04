Tweeling Vincent en Nicolas zijn aardeverzamelaars: “Laatste komt uit Qatar”

De 45-jarige tweelingbroers Vincent en Nicolas Verbrugghe die in Kortrijk opgroeiden brengen de wereld in huis door aarde van over de hele wereld te verzamelen voor hun ‘wereldaardemuseum’.

Vincent en Nicolas Verbrugghe vormen een eeneiige tweeling. Vincent woont met zijn gezin in Marke en Nicolas woont met zijn vrouw in Aalbeke. De broers doen alles samen. Ze trokken samen naar de tuinbouwschool, begonnen allebei op 16 maart 1998 te werken bij de groendienst in Kortrijk, zijn recreatieve wielertoeristen, gaan graag naar de koers en het veldrijden kijken, verzamelen handtekeningen van wielrenners voor op uitgeknipte krantenknipsels die ze sorteren in een boek, werken een beetje in hun tuin. Maar hun meest opvallende hobby is de verzameling van aarde, van over de hele wereld.

Die passie ontstond in 1995 toen Vincent en Nicolas in Ierland waren. “Ik had het idee om wat aarde en wat oceaanwater mee te brengen”, vertelt Vincent. “Het water begon echter te stinken en ik goot het weg.” Nicolas vond het in het begin wat raar dat Nicolas aarde meebracht, maar na thuiskomst was hij er ook voor te vinden. “We begonnen met aarde te verzamelen uit Europa maar dit werd snel uitgebreid naar aarde over de hele wereld. We drogen de aarde altijd als die toekomt.”

Onze favoriete aarde- verzameling is die van de Verenigde Staten en Canada

Momenteel is de collectie aardepotjes van de tweeling al uitgebreid tot 280 stuks. Ze staan gerangschikt per land en per regio binnen de landen. “Onze favoriete verzameling is die van de Verenigde Staten en Canada. We weten graag van waar de aarde precies komt. We kunnen nog veel verzamelen want de wereld is groot.”

Aarde Witte Huis

Aan verschillende potjes aarde zit er soms wel een anekdote. Zo schepte Nicolas zelf nog een zakje aarde van voor het Witte Huis in Amerika in 2009, het jaar dat Bush opgevolgd werd door Obama.

Enkele potjes aarde zijn ook van op opmerkelijke plaatsen zoals aan het operagebouw in Sydney, aan het monument in Lockerbie en van verschillende wereldsteden. Een fotograaf bracht ook eens aarde uit Antarctica mee. Nicolas heeft er soms veel voor over om aarde mee te brengen. Zo reed hij eens 500 km heen en terug naar een provinciegrens in Canada, om er toch op te kunnen scheppen. “De laatste nieuwe die we hebben zijn van iemand die aarde meebracht uit Qatar, Abu Dhabi en Dubai. Verschillende mensen die veel op reis gaan brengen voor ons aarde mee. Een jongen die voor ons aarde wou meebrengen had speciaal zijn schoenen hard in de aarde gedraaid zodat er veel tussen zat want hij had niet veel plaats om nog iets mee te brengen.” (ED)