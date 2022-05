Tweekoppige schildpad uit Wielsbeke viert haar tiende verjaardag: “Niet verwacht dat ze zo oud zou worden”

In Wielsbeke vierde afgelopen weekend Kianga, de tweekoppige schildpad, haar tiende verjaardag. “Het zal echter wel nog een aantal jaren duren voor ze mama wordt”, zegt haar baasje Rony Ryckoort.

Kianga is geen Siamese tweeling, maar echt een schildpad met 2 koppen. “Wel is het zo dat het ene hoofd de ene kant ‘bestuurt’ en het ander hoofd de andere kant. Daardoor kunnen ze wat moeilijk wandelen. Ik spreek ook altijd van ‘ze’ en niet van ‘haar’”, zegt eigenaar Rony Ryckoort (65).

De man heeft wel meerdere grote schildpadden bij hem thuis in Wielsbeke, maar Kianga is zijn lievelingsdier. “Het is wellicht de enige tweekoppige schildpad ter wereld, althans ik heb geen weet van andere exemplaren. Het is soort dat tussen de 150 en 200 jaar oud kan worden.”

Onverwacht

De eigenaar had aanvankelijk niet gedacht dat zijn dier haar tiende verjaardag zou vieren. “Bij haar geboorte waren er een paar problemen, onder meer met hun voeding. Ook is ze een keer belaagd geweest door hun vader, die veel groter is. Bijna had ze dat niet overleefd.”

“Op een bepaald moment had ze kleine beukenblokjes die werden gebruikt als bodembedekker, opgegeten en dat verstopte de darmen. Ook toen hing hun leven aan een zijden draadje. Gelukkig worden ze goed opgevolgd door dokter Tom Hellebuyck van de Gentse universiteit. “Ik kan altijd terecht op de faculteit dierengeneeskunde, wat wel fijn is.”

“Of ze nu vlug mama wordt? Dat denk ik nog niet”, zegt Rony. “Het zal wellicht nog een aantal jaren duren, maar ik kijk er wel al naar uit.” Meer info over de schildpad op Facebook.