Tweehonderdvijftig aanwezigen op herdenkingsmoment en benefiet voor Hannah Verstraete in Moorslede

Langs de Krasselhoekstraat in Moorslede vond onlangs een herdenkingsevenement ter ere van Hannah Verstraete (19) plaats.

Het meisje overleed in augustus 2020 aan interne bloedingen als gevolg van de taaislijmvliesziekte mucoviscidose. “Het is reeds het tweede jaar op rij dat we iets organiseren te ere van Hannah. Het herdenkingsevenement is eigenlijk een soort van benefiet. De opbrengsten ervan schenken we aan het mucofonds”, aldus de organisatoren van het evenement. Een tweehonderdvijftigtal personen tekende present. De aanwezigen genoten van de optredens van enkele muziekgroepen en smulden van frietjes.