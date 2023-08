Tweehonderd bloemenwinkeltjes sieren Albertstrand in Knokke: “Dit mag een jaarlijks zomerevenement worden”

Het Albertstrand in Knokke werd zaterdag omgetoverd tot een kleurrijk paradijs, en dat had alles te maken met de eerste editie van het Zoute Beach Flower Festival. Zeg maar het Belgisch kampioenschap strandbloemen maken. De oproep van de organisatoren bleef niet onbeantwoord, want in totaal werden 200 winkeltjes met strandbloemen opgebouwd. Het waren vriendinnen Lila Vandercruisse (9) uit Knokke en Capucine Loontjes (9) uit Izegem die het publiek het meest konden bekoren en de prijs voor de origineelste bloem in de wacht sleepten. De kans is groot dat er volgende zomer een vervolg komt aan dit succesvolle evenement.

Strandbloemen maken is een echte traditie langs de Belgische kust en ondertussen is dit ook officieel Vlaams immaterieel erfgoed. Met hun initiatief willen Compagnie Het Zoute en de stad Knokke dit typische kustfenomeen nog meer in de kijker zetten. En de eerste editie werd alvast een voltreffer, want je kon zaterdag over de koppen lopen op het Albertstrand.

Blije gezichten

“We hadden niet verwacht dat de opkomst zo groot zou zijn. We hebben 200 winkeltjes verkocht en dat resulteert in 400 kinderen met hun ouders of grootouders. Ook het publiek is heel enthousiast. Het is leuk om al die blije gezichten te zien. Iedere bezoeker krijgt een jeton en kan een stem uitbrengen op zijn favoriete bloem. Een jury – waar onder meer experte Karin Van Hoorick in zetelt – bekroont het mooiste strandwinkeltje. We zouden er graag een jaarlijks zomerevenement van maken”, zegt Patricia Van Overstraeten van Comagnie Het Zoute.

“Als ik samen met mijn zoon naar het strand ga, dan maken we altijd papieren bloemen” – Vader Marc Nachtegaele

De deelnemertjes ontvingen thuis een doos met materiaal en tutorials om een zo origineel mogelijke strandbloem te maken. Daarbij mochten ze ook eigen materiaal gebruiken. Ook Julien Nachtegaele (5) uit Knokke neemt deel. “Dit is een super leuk initiatief voor de kinderen. Als ik samen met mijn zoon naar het strand ga, dan maken we altijd papieren bloemen. We hebben het winkeltje versierd met een hart in zand en Julien heeft de schelpen erop gelegd”, zegt papa Marc.

Traditie en creativiteit

Ook Léonie (8) en Jules (11) Pietersson-Dyer zijn in hun nopjes. “We wonen in Londen maar ik bracht mijn kindertijd door in Brugge en ik kwam toen veel naar de zee. En deze zomer zijn we met onze kinderen op bezoek in Knokke. Traditie en creativiteit staan hier vandaag centraal en dat is super. Mijn mama heeft de bloemen gemaakt. Ondertussen is dit dus al de derde generatie in onze familie. De kinderen zijn dol op bloemen in diverse kleuren en met veel glitter”, vertelt mama Charlotte.

En origineel waren de deelnemertjes zeker, want Juliette Van Canneyt (10) uit Waregem besliste zelfs om haar strandbloemen te parfumeren. “Ik weet zeker dat niemand anders dit doet en zo maak ik het verschil. Ik heb ook een houten bak geknutseld en die in het geel geverfd. Dat is een knipoog naar de verkopers van Berlijnse bollen op het strand.”

Mooiste winkeltje

Het publiek besliste uiteindelijk dat Lila Vandercruisse en Capucine Loontjes de hoofdprijs verdienden. Het zijn de mama’s van beide meisjes die er in Knokke om bekend staan dat ze heel mooie strandbloemen kunnen maken. “Dit is een dag om nooit meer te vergeten. Het werd de hoogste tijd dat ze hier een evenement rond deze prachtige traditie organiseerden”, reageerde vader Nicolas Vandercruisse.

En de prijs voor het mooiste winkeltje ging naar Floris Peene (8) uit Bredene. “Samen met mijn papa heb ik een hele week voorbereidingen getroffen. Onze bloemen gingen vandaag als zoete broodjes over de toonbank. In ruil heb ik nu een stevige lading met zaagjes of couteautjes want in Knokke is het de gewoonte dat er daarmee betaald wordt als je een strandbloem koopt”, besluit een glunderende Floris. (Philip Vanden Berghe)