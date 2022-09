Tweehonderd bezwaarschriften tegen RUP Gemeentepark in Zwevegem

Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek naar het RUP Gemeentepark in Zwevegem blijkt dat er 200 bezwaarschriften werden ingediend. Het protest gaat vooral rond een woontoren met acht verdiepingen.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Gemeentepark moet een deel van het BPA Kouterstraat uit 1990 vervangen. “Met het RUP willen we onder andere de bestemming en voorschriften inzake de bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied vaststellen, met aandacht voor de inrichtingsmogelijkheden voor het Gemeentepark. Verder willen we de bebouwingsmogelijkheden bouwblok Otegemstraat – Ommegangstraat vastleggen naast de ontwikkelingsmogelijkheden van het voormalig gemeentehuis en koetshuis”, aldus burgemeester Marc Doutreluingne.

Alles draait eigenlijk rond de geplande bouw van een appartementsgebouw met acht bouwlagen op de plaats van het huidige Koetshuis. “Op vandaag is er mogelijkheid om in de hele dreef te bouwen met vier bouwlagen. Met dit RUP willen we zekerheid naar de toekomst om de kant van de Otegemstraat aantrekkelijk te maken. We zouden het park ook uitbreiden met ongeveer 6.000 vierkante meter. Zo zou de achterkant van de brandweerkazerne afgebroken worden en bij het park gevoegd worden.”

Openbaar onderzoek

De jongste weken liep er een openbaar onderzoek. De oppositiepartijen hadden zich eerder al negatief uitgelaten toen het RUP een eerste keer in de gemeenteraad kwam, maar van protestvlaggen of -acties bij de buurtbewoners was er geen sprake. Enkel op de sociale media lieten de mensen hun ongenoegen blijken.

Het was dus afwachten hoeveel bezwaarschriften er zouden ingediend worden. Dit blijken er 200 te zijn, maar volgens de burgemeester zitten daar wel een aantal identieke bezwaren tussen, die ingediend werden aan de hand van modelbrieven. Ook zouden volgens de burgemeester meerdere gezinsleden die op hetzelfde adres wonen een bezwaar ingediend hebben.

Deze bezwaarschriften worden nu verder bekeken naar inhoud en of ze al dan niet gegrond kunnen verklaard worden. Men hoopt tegen eind dit of begin volgend jaar het dossier opnieuw op de gemeenteraad te brengen. (Geert Vanhessche)