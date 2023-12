Tweedehandsfietswinkel ReCycle staat straks op straat: “Zoveel meer dan enkel fietsen”

ReCycle, de tweedehandsfietswinkel van Robert Van Rootselaar, staat op losse schroeven. Het pand waarin de fietsshop is gehuisvest, werd gekocht door bouwbedrijf Versluys en moet tegen 31 december verlaten worden. Voor Robert lijkt de gedwongen verhuis het sein om er na drie jaar mee op te houden. “Maar misschien staan er straks andere vrijwilligers op om dit mooie project gaande te houden.”

ReCycle, de tweedehands fiets- en repairshop in de Kapelstraat, was de uitloper van een uit de hand gelopen idee dat ooit in Roberts tuinhuisje begon. Als vrijwilliger in opvangcentrum Horizon was het hem opgevallen dat een goedkope fiets mensen die het financieel moeilijk hebben op weg kan helpen naar een (eerste) baan.

Op zijn oproep naar oude fietsen, die hij oplapte en weggaf of voor een symbolisch bijdrage verkocht, kwam heel wat reactie. Zoveel dat Roberts tuinhuis al snel bedolven werd onder de fietsonderdelen. Drie jaar geleden diende zich met wat hulp van het gemeentebestuur een oud, leegstaand handelspand in de Kapelstraat als oplossing aan. Robert knapte het pand op en verhuisde zijn intussen tientallen fietsen. ReCycle was geboren.

Fietsen en kunst

“Het was een prachtig winkelpand van ruim 400 vierkante meter. Ik zag meteen in dat deze locatie zoveel meer aankon dan alleen maar fietsen”, blikt Robert terug. “Chrissi (zijn partner en zelf kunstenares, red.) en ik merkten dat de 100 vierkante meter aan wanden ideaal waren om schilderijen en foto’s op te hangen. En dus organiseerden we de voorbije jaren ook tientallen exposities van lokale kunstenaars. Achter het pand lag een prachtige tuin waar de klanten konden wachten op een reparatie en waar kleine workshops al fresco konden doorgaan.”

In 2022 kwam Olga, een artieste uit Oekraïne, jonge landgenootjes er workshops geven. “Die kinderen konden daardoor even de oorlogsgruwel vergeten. Daar werden wij ook blij van. Deze plek werd dus, zoals je ziet, goed gebruikt de voorbije drie jaar. ReCycle verwierf bekendheid als een plek waar iedereen altijd welkom is. Een plek waar mensen mekaar vonden. Daar kon ik enorm van genieten.”

Dit najaar startte de Bredense Fietsersbond zijn fietstocht aan ReCycle. Daarnaast heeft vzw Ginger House & co. van Rukhsana Zubair sinds kort een vaste stek op de eerste verdieping van het pand. Ook de vraag naar reparaties bleef gestaag groeien. “In het drukke zomerseizoen konden tweedeverblijvers en toeristen hier terecht voor een platte band en andere reparaties, die wij à la minute oplosten. Onder een babbel en met een kopje koffie uiteraard.”

de toekomst

Na drie jaar is het gebouw nu verkocht. “We moeten tegen het eind van december vertrekken. De vraag is: waar naartoe? Het momentum dat wij hier hebben opgebouwd, dreigt alleszins tot stilstand te komen. We hebben bewezen dat zo’n herstel- en recyclagedienst reden van bestaan heeft in Bredene. De fietshandelaars hebben hun handen al vol met hun eigen klanten en fietsen zit nu eenmaal in de lift.”

Het lijkt erop dat de gedwongen verhuis voor Robert een eindpunt wordt. Eerder dit jaar waren er al pogingen om de uitbating over te dragen aan een gespecialiseerde organisatie. Robert gaf toen aan dat het te veel werd om alles alleen gedaan te krijgen. “Wat is er straks nog mogelijk voor ReCycle? Wil de gemeente mee helpen zoeken naar een oplossing? Kan het project voortgezet worden met vrijwilligers in een ander pand? Zijn er misschien organisaties die met artikel 60 mensen willen opleiden? Ik moet het antwoord vandaag schuldig blijven. Ik hoop alleszins dat ReCycle straks nog levenskansen krijgt.”