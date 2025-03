Tweedehandsbeurs Gezinsbond groot succes

De tweedehandsbeurs van de Gezinsbond werd zaterdag een succes over de hele lijn. Het aanbod van de artikelen was uiteenlopend en de publieke belangstelling in de Gaverhal was groot. “De tweedehandsbeurs is een klassieker in ons jaarprogramma”, verduidelijkt voorzitter Leen Favere. “Er is duidelijk nog altijd een publiek voor dit soort initiatieven. Een 80-tal standhouders bood de waren aan: kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby- en kinderuitzet… We hebben veel vaste standhouders maar er zijn vandaag ook heel wat nieuwe verkopers present. We horen niets dan lovende reacties bij de standhouders en de koop- en kijklustigen.” (DRD/foto DRD)