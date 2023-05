Tweede Zero Waste Week in de steigers in Tielt: “De keuzes die we vandaag maken, zijn een vorm van respect”

Onder het motto ‘less is more’ vindt er tussen 8 en 14 mei een nieuwe ‘Zero Waste Week’ plaats in Tielt. Na een bescheiden eerste editie vorig jaar kan het initiatief dit keer rekenen op brede steun van verenigingen, scholen, kunstenaars en handelaars. Onder meer een Escape Room en een repair café, maar ook workshops en lezingen staan op het programma.

“In het meerjarenplan heeft het stadsbestuur aangegeven dat er inspanningen geleverd zullen worden om de SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN – red.) te implementeren en te gaan voor een duurzamere wereld in 2030″, zegt Joris Cools van de Mondiale Raad. “Sensibiliseringsacties bij het grote publiek spelen daarbij een cruciale rol en we zijn blij dat deze tweede editie zo breed gedragen wordt, waardoor we een brede waaier aan activiteiten kunnen aanbieden.”

“Eigenlijk moet je een sprong van 50 jaar vooruit in de tijd maken en je afvragen hoe men dan op deze periode zal terugblikken”, zegt Bert Reubens van vzw WOP!, die samen met Avansa mzw, de Mondiale Raad en de Stad Tielt het initiatief trekt. “We staan op een kantelpunt en het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Het belang daarvan valt niet te overschatten. Want de keuzes die we vandaag maken, zijn een vorm van respect voor de generaties na ons. Duurzaam consumeren is een complex verhaal, maar met individuele keuzes kan je wel degelijk een verschil maken.”

Repair café

Eerst en vooral wordt tijdens de Zero Waste Week ingezet op hergebruik. Zo organiseert De Kringwinkel op 10 mei een workshop kledij pimpen, terwijl het VTI op 11 mei een Repair Café organiseert, waar je gratis elektronische apparaten kunt laten herstellen. De Kleine Torenvalk zorgt dan weer voor een kledingruil in de Kommel op 14 mei. In hetzelfde verband kan je in de inkomhal van het stadhuis een kunstinstallatie van Catapa vzw en Nerdlab vinden, dat een protest is tegen de bewust ontworpen verouderingscyclus van elektronische apparaten.

Escape room en lezingen

Ook alle Tieltse middelbare scholen dragen een flink steentje bij. Zo kan je op het domein van Campus De Reynaert een unieke Escape Room van BOS+ vinden, waar je meer te weten komt over de gevolgen van de ontginning van grondstoffen voor smartphones. “Alle scholen hebben al een plaatsje geboekt in die escaperoom”, weet Stefaan Bekaert van het VTI. “Ook bij de lezingen van VRT-journalist Stijn Vercruysse en Marlies van Wemmel zullen meer dan 2.000 Tieltse studenten aanwezig zijn. Dit onderwerp leeft enorm bij de jongeren en daar zijn we erg blij om. We zaaien hiermee een belangrijk zaadje voor de toekomst.”

Daar houdt het aanbod nog lang niet bij op. De Oxfam wereldwinkel komt met een faire sneukelronde, verpakkingsvrije winkel Bokaal zet de deuren open op 13 mei, de herbruikbare verpakkingen van het project Basta! worden extra in de verf gezet en zelfs de handelaars van Shopping Tielt gaan tijdens de Zero Waste Week via posts op sociale media – met ambassadrice Justine De Jonckheere – duurzaamheid in de verf zetten. (SV)