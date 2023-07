Tweede ‘Woman in Action’ op zaterdag 5 augustus om meter Marleen Feys te steunen: “Blij dat ze dit weer willen doen voor mij”

Voor het tweede jaar op rij wordt ‘Woman in Action’ georganiseerd, een wielerevent waarvan de opbrengst naar de onfortuinlijke Marleen Feys (56) gaat. Marleen belandde na een fietsongeval in een rolstoel. Ze is ook meter van wielertoeristenclub Wheels in Action.

Vorig jaar schreven al 400 mensen zich in voor het wielerevent dat start en eindigt aan Vision 21. Een hart onder de riem van Marleen Feys. De verpleegster uit Ingelmunster zit in een rolstoel na een ongeval in de Sean Kelly Classic. In een afdeling schrok ze op toen iemand met een doodskop langs de weg stond. “Ik dook het decor in, kwam om mijn borstbeen terecht. Ik had 13 gebroken ribben, twee klaplongen, breuken aan pols en schouderblad,… maar ik had vooral meteen ook geen gevoel meer in mijn benen.”

Bewegingsvrijheid

Tot haar ongeval dat op 3 augustus vier jaar geleden zal zijn werkte ze drie decennia in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Door dwarslaesie is ze verlamd tot borsthoogte. Om haar de nodige bewegingsmogelijkheden te gunnen, heeft ze een handbike én een motor die ze vooraan aan haar rolstoel kan monteren. “Dat kan ik in mijn eentje en dat betekent ook mijn vrijheid. Ik kan er alleen de baan mee op voor tochten tot 25 kilometer. Als ik met mijn handbike ga fietsen, dan is het altijd Gino of een vriendin die mij vergezelt. Op smallere wegen is het vaak ook opletten met tegenliggers.”

“Wie niet mee kan fietsen, kan ook gewoon iets komen drinken aan de bar om gezellig bij te praten” (Marleen Feys)

Marleen vertelt het allemaal met glimlach, een glimlach die opnieuw te bewonderen zal zijn aan de inschrijvingstafel van Woman in Actie aan Vision 21 in de Vierwegstraat in Roeselare. “Vorig jaar organiseerden we het tijdens het Batjesweekend in Roeselare, toen op een zondag. Nu wijken we uit naar een zaterdag en wel naar 5 augustus. De concurrentie van andere ritten is daar veel kleiner, dus hopen we op een pak deelnemers”, zegt Nathalie De Muynck. “Je kan inschrijven in Vision 21, maar je kan ook inpikken in en inschrijven aan café De Halve Maan in Waregem, waar ook de eerste bevoorrading plaatsvindt, en in het parochiaal centrum in Nukerke bij de langere afstanden. We mikken zo ook op groepen fietsers uit die regio’s. Dit jaar hebben we de familierit laten vallen, maar de 40 kilometer is haalbaar voor gezinnen.”

Naast de 40 km is er ook de 65 en 95 kilometer en sinds dit jaar ook de 125 kilometer. Het is Marleens echtgenoot Gino Adam die instaat voor het uitstippelen van de routes. De langere afstanden gaan richting Vlaamse Ardennen, onder meer de Kortekeer en Tiegemberg staan op het menu, naast heel wat andere pittige stukjes in het parcours.

Sterrit

Woman in Action fungeert ook als sterrit, wat betekent dat wie naar de inschrijvingstafel komt, een ‘ster’ aan zijn totaal van dit wielerseizoen kan toevoegen. Starten kan van 7 tot 15 uur voor de kortere afstanden, de exacte uren en prijzen vind je terug op de site van Wheels in Action.

Die club bestaat voor een groot deel uit mannen, maar ook een enthousiaste groep dames die met de steun van de heren de schouders zet onder die tweede benefietrit. Bij aankomst in Roeselare krijgen de fietsers ook een pistolet aangeboden. Marleen kijkt alvast uit naar 5 augustus. “Vorig jaar hebben we veel bekend volk gezien, ook mensen die niet meefietsten en iets kwamen drinken aan de bar, we konden dan gezellig eens bijpraten. We hopen dat dat opnieuw het geval zal zijn. Het is ook mooi van de club dat ze dit opnieuw wilden organiseren voor mij.”