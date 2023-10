Tweede struikelsteen is voor Julien Cagnie

Hij was een held en zal ook op die manier worden herdacht. Het stadsbestuur zet haar actieplan rond de struikelstenen verder en plaatst weldra een exemplaar voor Julien Cagnie in de Koningin Astridlaan. “We mogen nooit vergeten wat deze mensen voor ons en voor de gehele wereld hebben gedaan.”

Nazislachtoffers

Er was er al eentje in De Barakken, nu volgt er een tweede in de Koningin Astridlaan. Als een van de weinige steden en gemeenten, om niet te zeggen de enige, speelt Menen een voortrekkersrol in de plaatsing van de struikelstenen. Het concept, naar een idee van Duits kunstenaar Gunter Demnig, wil de slachtoffers van de nazi’s wereldwijd herdenken door het plaatsen van straatstenen. Het idee wordt vooral in Europa erg goed ontvangen, meestal door burgerinitiatieven. Menen organiseert alles zelf, een bewuste keuze van het stadsbestuur. “Vaak vraagt men waar we het idee van de Julien Cagniestraat haalden, wat meteen duidelijk maakt dat de struikelstenen broodnodig zijn”, klonk het in een reactie van burgemeester Eddy Lust.

Julien Cagnie was een geboren en getogen Lauwenaar, die in de Koningin Astridlaan woonde. Hij deed zijn legerdienst in 1919 en werd actief als agent in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen hij in 1943 drie Amerikaanse piloten probeerde te helpen, werd hij in Poperinge door de nazi’s opgepakt. Hij kwam in de gevangenis terecht, waarop hij uiteindelijk naar een concentratiekamp werd gebracht. Hij moest er leven en werken in onmenselijke omstandigheden en liet er ook het leven.”

Verzet

“Hij offerde zichzelf op om tegen de bezetter te vechten, een pure heldendaad. De struikelsteen met zijn naam zal een permanente herinnering vormen aan de man die geen ogenblik aarzelde om zich te verzetten tegen het nazisme.”