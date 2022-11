Tweede seizoen ‘Onder Vuur’ van start: Oostende wordt steeds meer filmstad

Oostende blijft een populaire filmlocatie voor productiehuizen. Afgelopen zondag ging het tweede seizoen van ‘Onder Vuur’ – zo goed als volledig in de badstad opgenomen – in première op VRT. De populariteit van Oostende als filmlocatie is te danken aan het Film Office.

‘Onder Vuur’, ‘Helden van Hier’, ‘De Redders’, de livestudio van Sporza om verslag uit te brengen van de Olympische Spelen, de Vlaamse jeugdfilm ‘Zeevonk’, en zo kunnen we wel nog even doorgaan. Het rijtje van producties die in Oostende werden opgenomen is lang, heel lang. “Momenteel lopen er nog opnames voor de nieuwe Streamz-politieserie Styx, met Sebastien Dewaele”, vertelt Niels D’Hoedt van Ostend Film Office.

“Daarnaast wordt in Oostende ook de film ‘Holy Rosita’ gedraaid, een productie van Wereldvrede, het productiehuis van Gilles Coulier die ook Cargo – ook al in Oostende gefilmd – en Bevergem zijn rekening nam. Verder wordt ook het tweede seizoen van de Streamz-serie ‘Déjà Vu’, deels in Oostende gedraaid momenteel. En dan is er nog de politieserie ‘Sophie’s Cross’, een serie die vooral op de Duitse zenders uitgezonden wordt. Op die manier komt Oostende ook over de landsgrenzen aan bod.”

“De samenwerking met de brandweer van Oostende en Brugge is fantastisch”

Afgelopen zondag was de eerste aflevering van de het tweede seizoen van ‘Onder Vuur’ te zien. Ook nu moet het brandweerkorps van Post Oosteroever opnieuw vechten voor het voortbestaan van hun kazerne. Genodigden konden vorige week donderdag in Kinepolis Oostende, in het bijzijn van een groot deel van de cast, al de eerste twee afleveringen zien. En ook wij waren erbij en het moet gezegd: het belooft opnieuw een topseizoen te worden. Niet meteen de grote, spectaculaire intereventies zoals we die in de eerste twee afleveringen van het eerste seizoen zagen, maar eerder de verhalen achter de brandweermannen en -vrouwen. Maar die interventies komen er nog wel, volgens acteur Louis Talpe, die de rol van brandweerman Orlando Foncke op zich neemt. “In aantal zijn er zeker niet minder interventies”, luidt het bij de acteur. “We willen naast de spectaculaire interventies, ook wat menselijke drama’s integreren. De samenwerking met de brandweer van Oostende en Brugge is ronduit fantastisch. Zonder hen zouden we dit niet kunnen doen.”

Goed voor toerisme

Wat maakt Oostende nu zo populair bij de vele productiehuizen? “Er is enerzijds Filmfestival Oostende (FFO) dat sowieso bijdraagt aan de populariteit van Oostende als filmlocatie”, weet Niels D’Hoedt.

Filmopnames in de Rogierlaan voor Styx. © JRO

“Maar in 2003 werd ook Ostend Film Office in het leven geroepen door Peter Craemeersch, tevens directeur van FFO. Daarmee willen we productiehuizen en filmproducenten informeren die willen filmen in onze stad. We bieden de filmploegen logistieke ondersteuning, in combinatie met bedrijven die investeren in hun producties. Ostend Film Office biedt meteen ook de mogelijkheid om Oostende in beeld te brengen. We hebben een onmiddellijke return op economisch vlak. Filmploegen en acteurs hebben immers logies nodig, en moeten eten. En we zorgen er zo ook voor dat iedereen Oostende leert kennen. Dat komt dan weer het toerisme in onze stad ten goede, en dat helpt de lokale handelaars en horecazaken. Ostend Film Office helpt de productiehuizen om de eerste stap te zetten. We kunnen ze snel in contact brengen met de nodige partijen. We merken dat er grote tevredenheid is bij de productiehuizen over de samenwerking en dat zorgt ervoor dat ze terugkomen. We zitten momenteel met een hele grote piek wat het aantal aanvragen betreft en met het aantal producties dat op dit moment aan het werk is in Oostende. Die opnames proberen we te spreiden over het hele grondgebied, zodat de inwoners er zo weinig mogelijk hinder door ondervinden en dat lukt ons vrij goed.”