Tweede ROC Classic wordt opnieuw een succes

Het gaat snel voor ROC, de Ruiseleedse Oldtimer Club, die op initiatief van Jacques Verstraete in 2019 werd opgericht. De club is een dynamische ploeg met een passie voor oldtimers, liefde voor het vakmanschap en de duurzaamheid van toen. Zaterdag 18 juni, precies een week na de kleine kermis, staat het Molendorp in het teken van de oldtimer.

Voor het grote publiek is zaterdag 18 juni dus de uitgelezen kans om al dat glimmend moois te bewonderen. “Onze bestuursmensen hebben en hadden allen voeling met ‘koning’ auto, als rallypiloot, professioneel bezig met de auto, copiloot, bij de organisatie van rally’s en rondritten”, aldus voorzitter Geert Opsomer. “Onze eerste organisatie in 2019 werd meteen een succes met 120 deelnemers. Die limiet behouden we nu ook met het oog op de maximale kwaliteit, de fun en om al te grote colonnes te vermijden, nefast voor de veiligheid op de weg.”

“De twee coronajaren temperden meteen ons enthousiasme: toen organiseerden we een Polder Classic, waarbij de autoliefhebbers individueel een mooi traject konden rijden. Een maand voor de manifestatie noteren we al ruim 90 inschrijvingen. Het is nu al quasi zeker dat we het maximumaantal van 120 gaan bereiken. Nu ook bestaat elke dagrit uit twee lussen, de lus Noord richting Eeklo en het Meetjesland en de lus Zuiden via onder meer Zwevezele, de West-Vlaamse lus in feite. Elke lus is zowat 70 kilometer lang.”

“Ons gehuldigd thema is… de auto. En dat is meteen voelbaar in de stopplaatsen. Bijvoorbeeld bij KM Technics in Pittem en de bandencentrale Stevens in Zwevezele. Daar kan de deelnemer het bedrijf ten gronde bekijken: de restauratie van wagens van zero tot een ‘nieuw’ vehikel… En in Oost-Vlanderen in Maldegem is de halte op de site van het Canadamuseum”, aldus de preses.

Publiekstrekker

Vanaf 11 uur komen de deelnemers aan nabij zaal Sport en Spel, waar ze met een tijdsinterval van gemiddeld 1 minuut vertrekken. Omstreeks 14 à 15 uur zijn de wagens terug voor een korte stop en verfrissing in de zaal en vatten daarna meteen de tweede lus aan. Vanaf 18 uur arriveren de wagens weer aan de sporthal voor barbecue. Dan zullen lange rijen oldtimers in mooie opstelling te bewonderen zijn, een mooie publiekstrekker. (RV)

De grote ROC-Classic vindt plaats op zaterdag 18 juni vanaf 11 uur in en rond de site Sportpark. Daar kan elke oldtimerfan de 120 pareltjes bewonderen. Info en inschrijving via 0476 73 99 72 of info@rocruiselede.be of www.rocruiselede.be