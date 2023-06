Tweede rit van de Lotto Belgium Tour passeert in Moorslede, start van een zomer vol koersen

Moorslede is op donderdag 15 juni gastgemeente voor de tweede rit van de Lotto Belgium Tour, een hoog aangeschreven wielerronde voor dames. Onder andere wereldtoppers als Lotte Kopecky en Lorena Wiebes worden er aan de start verwacht. “Het wordt een zomer met tal van koersen”, aldus schepen voor sport Jürgen Deceuninck (STERK).

Dat Moorslede een wielergemeente is, is al langer geweten. Ruim zeventig jaar nadat zelf het wereldkampioenschap er doorging, zijn er nog jaarlijks tal van wedstrijden. “Eigenlijk was het niet gepland, maar plots kregen we na het afhaken van Willebroek de mogelijkheid om de tweede rit van de Lotto Belgium Tour naar Moorslede te halen. We stemden toe, op voorwaarde dat het wielerpeloton ook volgend jaar in onze gemeente neerstrijkt”, aldus schepen voor sport Jürgen Deceuninck. Op donderdag 15 juni starten normaal gezien wielertoppers zoals Lotte Kopecky en Lorena Wiebes op de Marktplaats in Moorslede. Na een rit van 139 km, verdeeld over een aanloopronde en vijf lokale ronden, spurt het peloton in de Beselarestraat in Dadizele voor de overwinning. “Die Beselarestraat lag er de voorbije jaren niet meer zo goed bij. Maar eerstdaags wordt de straat nog aangepakt zodat die er perfect bij ligt voor zowel de fietsers als de wagens”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

Parochianenkoers

Wielerliefhebbers komen deze zomer alvast aan hun trekken in Moorslede. Aanstaande zaterdag is er koers op wijk De Koekuit, in juli staan wedstrijden in Slypskapelle op de wielerkalender. “In augustus is het uitkijken naar de wielermeerdaagse in Dadizele en ook de parochianenkoers in Moorslede krijgt een vervolg”, aldus schepen Deceuninck.