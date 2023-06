Tweede reünie voor medewerkers Dadipark

Op zaterdag 17 juni is er in gc den Ommeganck in Dadizele voor de tweede keer een reünie voor mensen die vroeger in het Dadipark werkten. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar ALS. Hoewel het voormalige recreatiepark al jarenlang dicht is, blijven de herinneringen aan het Dadipark bij velen voor lang bestaan. Zo ook bij de medewerkers die er vroeger aan de slag waren. Rita Leenknecht en enkele vriendinnen kwamen vorig jaar op het idee om al die mensen eens samen te brengen tijdens een reünie. Het evenement, dat toen plaatsvond in ‘t Torreke, werd een succes. “Nu breien we graag een vervolg aan die eerste reünie. We wijken daarvoor uit naar gc den Ommeganck. Daar kunnen de oud-medewerkers vanaf 18 uur genieten van een aperitief, frietjes, een ijsje en twee consumpties. En dit tegen de prijs van 20 euro.” De reünie start om 18 uur. “’s Avonds komt er een dj. Dan is iedereen welkom voor een dansje.” De opbrengst van het evenement gaat ook dit jaar naar ALS. Rita verloor in 2019 haar man Danny Dedeurwaerder aan de zware spierziekte. Danny was vroeger mecanicien in het Dadipark. De organisatoren van de reünie schonken al een mooie cheque van ruim 1.300 euro. Op de foto Rita Leenknecht, Frank Taveirne en Joseline ‘Joske’ Staelens. (BF)