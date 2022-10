Tweede Onumentsessie op zondag 23 oktober

Kortrijk was de eerste stad in Vlaanderen die op 20 juni 2021 een Onument onthulde op de begraafplaats Hoog Kortrijk. Het cirkelvormige herdenkingsmonument is ontstaan ter nagedachtenis van de vele coronaslachtoffers, maar is ook een plaats waar mensen kunnen stilstaan bij andere overleden dierbaren. Het ontwerp is van landschapsarchitect Bas Smets.

“Met overheidssteun, Stad Kortrijk en Crematorium Uitzicht werd het Onument gefinancierd. Het onderliggende idee is om alles rond verlies en rouwen bespreekbaar te maken. De bank nodigt uit om plaats te nemen en het verdriet te laten zijn. Mensen mogen deze plek ook gebruiken voor kleine plechtigheden. De term ‘Onument’ is bewust gekozen, de ‘O’ van onument staat voor de cirkel en vormt een teken van verbondenheid”, zegt Arvid Viaene, onthaalmedewerker van Crematorium Uitzicht.

Onumentsessies

Naar aanleiding van 1 jaar Onument organiseert crematorium Uitzicht in samenwerking met Stad Kortrijk een reeks Onumentsessies. De eerste van die sessies was het zonsopgangconcert dat op 26 juni plaatsvond. Op zondag 23 oktober om 18u staat een tweede Onumentsessie gepland met een optreden van Innerwoud. Een week later, op dinsdag 1 november tussen 17u en 18u30, organiseert ook Kortrijk Reveilt een troostconcert aan het Onument.

“Sinds Kortrijk in 2020 de allereerste troosthoofdstad van Vlaanderen werd, ligt de stad ons nauw aan het hart. Van de meer dan 140 deelnemende gemeenten komen Stad Kortrijk en Kohesie (werkgroep levensbeschouwingen) op 1 november met de meest multiculturele Reveil van Vlaanderen”, zegt Pieter Deknudt, Kortrijk Reveilt. Vertegenwoordigers van zes levensbeschouwingen komen samen en brengen er om de beurt het beste uit hun rouwcultuur. West-Vlaamse band Gèsman lijmt met een portie humor de bijdragen aaneen.

“De Onumentsessies en Kortrijk Reveilt zorgen ervoor dat mensen die iemand verloren er niet alleen voor staan. Door verdriet en verlies te delen, raken ze met elkaar verbonden. Muziek is daarbij een krachtig instrument, want het brengt troost”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.