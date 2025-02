Tweede oldtimerbeurs in Fabriekspand

Na een zeer geslaagde eerste editie gaat op 15 en 16 februari de tweede oldtimerbeurs, georganiseerd door ‘t Carbrateurke, door in het Fabriekspand in Roeselare in de Veldstraat 59.

Keer 50 jaar terug in de tijd met alles van toen, in een historische kader. Je kan er terecht voor oldtimer auto’s, bromfietsen en motorfietsen. Er zijn ook tal van oldtimer onderdelen, technische documentatie, curiosa en meer te vinden. Er is bovendien ter plaatse catering voorzien en er is een aparte parking voor wie met de oldtimer komt. De deuren gaan open om 9 uur en sluiten om 18 uur. Je kan hen volgen op facebook via ’T Carbrateurke Oldtimervrienden’.

Meer info over het evenement kan je verkrijgen via info@tcarbrateurke.be. (RV)