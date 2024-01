Tweede kunstgrasveld op sportterrein de Gulden Kamer in Brugge

Op de Gulden Kamer was er al een kunstgrasveld voor de vele verenigingen, en daar komt er een tweede bij. De werken starten in mei en behoudens onvoorziene omstandigheden moet het nieuwe kunstgrasveld in september 2024 afgewerkt zijn.

Cercle Brugge wil een deel van haar werking naar de Gulden Kamer verhuizen en diende daarom een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de inrichting van het noordelijk deel van de site Gulden Kamer, waar nu nog twee voetbalvelden zijn. “Het verdwijnen van deze twee velden zal ervoor zorgen dat de overige natuurgrasvelden meer bespeeld zullen worden. Om hierop te anticiperen, vormen we een van de voetbalvelden om tot kunstgrasveld”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. (CGRA)