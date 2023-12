Tweede kerst- en smulmarkt in Sint-Andrieskerk: “Gezellige warmte in de kerk”

De Sint-Andrieskerk van Zande vormt op zaterdag 9 december vanaf 18 uur opnieuw het decor van een kerst- en smulmarkt. Deze originele kerstmarkt is een gezamenlijk initiatief van de lokale verenigingen Davidsfonds, Ferm en Landelijke Gilde.

“Vorig jaar was onze eerste editie een onverhoopt succes”, opent Tania De Vlaeminck, één van de drijvende krachten achter het initiatief. “De aanwezigen waren zo enthousiast dat we eigenlijk nooit getwijfeld hebben om onze schouders te zetten onder deze tweede editie. Eigenlijk hebben we het concept in grote lijnen niet gewijzigd. De kerk wordt stemmig versierd met kerstbomen en doeken. Buiten staan vuurkorven en het pad naar de kerk is verlicht met kaarsen. We serveren aan verschillende kraampjes een groot assortiment drankjes en er kan ook van alles gegeten worden.”

Ideale locatie

“Onze kerk is eigenlijk een ideale locatie voor zo’n evenement”, vult Geert Crombez, secretaris van de Landelijke Gilde aan. “Er worden toch zo goed als geen erediensten meer gehouden en het gebouw wordt vaak al eens gebruikt voor een tentoonstelling. Door de kerst- en smulmarkt in de kerk te organiseren zijn we niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Iedereen apprecieerde vorig jaar de gezellige warmte en bleef lang hangen.”

Er komt heel wat kijken bij de organisatie van het kerstevenement. “Volgend weekend versieren we de kerk met de bestuursleden van de drie verenigingen. Het zware werk laten we over aan de mannen, maar de vrouwen doen al de rest”, lacht Tania De Vlaeminck. “Doordat we het concept van de eerste editie herhalen, valt er minder te bespreken en te regelen. Enkel een paar gerechten, die vorig jaar minder in de smaak vielen, hebben we vervangen. De opbrengst verdelen we eerlijk onder de drie verenigingen, die het geld gebruiken om hun leden gedurende het jaar extra in de watten te leggen.”

Op de vraag hoeveel bezoekers verwacht worden, kan Geert Crombez moeilijk een getal plakken. “Ik denk dat er vorig jaar zo’n 300 mensen aanwezig waren in de kerk. Als er kan gegeten en gedronken worden, komen Zandenaars gemakkelijk uit hun huis.” (Philippe Decruynaere)