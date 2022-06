Tweede keer in week tijd groot waterlek in Stadenstraat Zarren: “bekijken of leiding vervangen moet worden”

In de Stadenstraat in Zarren ontstond vrijdagavond laat een zeer groot waterlek op straat. Een verbinding tussen twee buizen bleek gesprongen te zijn waardoor tienduizenden liters water op straat stroomden. Opvallend: een week geleden was er in het begin van de straat ook al een waterlek. “We bekijken wat er moet gebeuren”, zegt De Watergroep.

Het waterlek in de Stadenstraat in Zarren, even voorbij meubelwinkel Weyne, werd vrijdagavond rond 22.50 uur ontdekt. Bewoners en passanten zagen hoe het water uit diverse plaatsen op het voetpad naar boven borrelde. Het ging om een zeer groot waterlek. Ettelijke duizenden liters water stroomden onmiddellijk de weg op waardoor het verkeer niet meer mogelijk was. De brandweer kwam ter plaatse maar kon zelf niet veel doen om het lek te dichten. De nodige signalisatie werd geplaatst en De Watergroep kwam snel ter plaatse om reparaties uit te voeren. Opvallend: een week geleden ontstond aan het begin van de straat, op het Zarrenplein, ook al een groot waterlek.

50 huizen zonder water

“Het ging om een breuk in een verbinding tussen twee leidingen waardoor er inderdaad een groot lek ontstond”, klinkt het bij De Watergroep. “Zo’n lek gaat inderdaad gepaard met het verlies van veel water. Onze ploeg maakte onmiddellijk een gat in het voetpad om bij het lek te kunnen. De watervoorziening werd daarom afgesloten en 50 huizen in de buurt zaten daardoor zonder water. De situatie was opgelost rond 11 uur. Het klopt dat we een week eerder ook al een dringende herstelling moesten uitvoeren voor een waterlek even verder in de straat. Het gaat wellicht om dezelfde leiding maar dat zal onderzocht worden. Er wordt een rapport opgesteld om na te gaan hoeveel water verloren werd en wat er nu moet gebeuren. Dat kan een extra onderhoud zijn van de leiding of een vervanging. Er wordt ook bekeken hoe oud de leiding al is.”

Al eerder problemen

Schepen van Openbare Werken van Kortemark Toon Vancoillie (Open VLD) is op de hoogte. “Het nieuwste waterlek werd me niet gemeld maar vorige week waren er daar al problemen”, zegt hij. “Maar ook die zijn niet nieuw. De afgelopen jaren waren er al meerdere problemen met de waterleiding in de buurt. We kaartten het probleem aan bij De Watergroep en dringen aan voor een oplossing.” Op het Zarrenplein en in de Stadenstraat werden nu op diverse plaatsen openingen gemaakt in het voetpad. Er staat ook signalisatie klaar om werken te starten maar het is onduidelijk welke werken dat zijn. (JH)